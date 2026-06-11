La remodelación del Gobierno regional llega al tercer escalón con el nombramiento de 17 directores generales

La remodelación del Ejecutivo regional se completa dos semanas después de que el presidente Fernando López Miras anunciara los primeros cambios en su equipo. Este jueves, el Consejo de Gobierno ha aprobado hasta 17 nuevos nombramientos que afectan al tercer escalón, es decir, a los directores generales. Sobre todo, son los departamentos de Salud y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital los que experimentan una mayor renovación de caras.

Una de las más importantes anunciadas por la portavoz del Gobierno, Marisa López Aragón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo, la adelantó La Opinión hace unos días: Irene Marín Marín sustituye a Isabel Ayala, nueva consejera de Salud, como directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS). Sin salir del área, Jesús Cañavate Egea pasa de Planificación y Farmacia a director general de Salud Pública, mientras que Fuensanta Martínez Lozano será ahora la directora general de Planificación y Farmacia. Jorge Alonso Roque se pone al frente de Atención Hospitalaria; Estefanía Molina García, nueva directora general de Atención Primaria; Mar Martínez-Cacha Martínez, directora general de Salud Mental; y José Tomás Piñera Lucas, director general de Recursos Humanos.

Dentro de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Ana Losantos Albacete, exsecretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ahora pasa a ser la nueva directora general de Presupuestos y Fondos Europeos. Sigue así, por tanto, el camino de la consejera Marisa López Aragón. Por otra parte, María de la Caridad de la Hera Orts, nueva directora general de Función Pública y Diálogo Social; Daniel Giner Bravo, director general del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref); y Eduardo José Prieto Giménez, director de la Agencia Tributaria regional.

Los departamentos de Economía y Hacienda, y de Salud son los que más cambios han sufrido

Pocos cambios en la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias: María Cruz Ferreira Costa, que ocupaba la Secretaría Autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática bajo las órdenes de Juan María Vázquez, ahora es la nueva directora general de la Unión Europea, área de Marcos Ortuño.

En la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, cuyo nuevo consejero es Joaquín Buendía, se ha nombrado a Francisco González Zapater director general de Agricultura y Desarrollo Rural. Hasta hace una semana era el secretario general de esta misma consejería. Por otra parte, Juan Pedro Vera, que estaba en la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, pasa a Ganadería, Pesca y Acuicultura.

Por su parte, en la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Inmaculada Torres Cano será la directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática.

Ana Losantos Albacete y Francisco González Zapater bajan desde el segundo escalón, puesto que eran secretarios generales

Solo un cambio en la Consejería de Educación y Formación Profesional: María del Mar Sánchez Rodríguez es la nueva directora general de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación. Sustituye a María del Carmen Balsas Ramón.

De igual forma, solo un cambio en Infraestructuras y Desarrollo Territorial. Agustín Osete Vera es el nuevo director general de Litoral y Puertos. Sale del Gobierno Pablo Marín Noriega.

Ocho salidas

Marisa López informó de que el Consejo de Gobierno ha agradecido a las personas que dejan sus responsabilidades el trabajo realizado, reconociendo la dedicación y el compromiso al servicio de la Región de Murcia. En total, son ocho personas las que abandonan el Ejecutivo.

Dentro del área de Salud, José Jesús Guillén Pérez cesa como director general de Salud Pública; María José Lozano Semitiel, como directora general de Salud Mental; y María del Carmen Riobó Serván, como directora general de Recursos Humanos del SMS.

Dentro de Economía y Hacienda, Daniel Jiménez Jiménez deja de ser director general de Presupuestos y Fondos Europeos; Micaela Martínez Costa cesa como directora general de Función Pública; y Ana María López Oña, como directora del Instituto de Crédito y Finanzas.

Adrián Ariel Zittelli Ferran es el único cese, como director general de la Unión Europea, de la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias.

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De la misma manera, María del Carmen Balsas Román es la única que cesa, como directora general de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, en la Consejería de Educación y Formación Profesional.