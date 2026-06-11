En directo | La remodelación del Gobierno regional llega al tercer escalón: Ana Losantos Albacete, nueva directora general de Presupuestos

Continúa la remodelación del Ejecutivo regional dos semanas después de los cambios en las consejerías. Este jueves, el Consejo de Gobierno ha aprobado hasta 17 nuevos nombramientos que afectan al tercer escalón, es decir, a los directores generales.

Según ha podido saber esta redacción, uno de ellos es Ana Losantos Albacete, exsecretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, y que ahora pasa a ser la nueva directora general de Presupuestos, área que controla la consejera Marisa López Aragón.