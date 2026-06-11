Un estudio alerta de que abandonar cultivos en el Campo de Cartagena puede aumentar el riesgo para el Mar Menor

La gestión del Campo de Cartagena y su impacto sobre el Mar Menor continúa generando debate científico, técnico y político. Un nuevo trabajo impulsado por Agroingenieros por el Mar Menor sostiene que el abandono de terrenos agrícolas sin medidas transitorias adecuadas podría incrementar los riesgos ambientales asociados a la acumulación y lixiviación de nitratos hacia el acuífero y, en última instancia, hacia la laguna salada.

La investigación 'Influencia de las políticas públicas basadas en el abandono de tierras de cultivo en la dinámica de los nutrientes en el Campo de Cartagena', cuenta con el respaldo de expertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Universidad de Almería (UAL) y la Universidad de Murcia (UMU). Sus resultados serán presentados este mes en el Congreso de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH).

Según las conclusiones del estudio, las políticas que han promovido el cese de la actividad agrícola en determinadas zonas del Campo de Cartagena no han provocado una reducción apreciable en las concentraciones de nitratos registradas en distintas áreas del territorio. Los autores sostienen que los datos obtenidos mediante mediciones directas sobre el terreno muestran una situación similar tanto en parcelas donde se mantiene la actividad agrícola como en aquellas donde el cultivo está prohibido desde hace años.

Pedro Fernández, doctor ingeniero agrónomo y miembro de Agroingenieros por el Mar Menor, explica que la investigación se ha basado en mediciones realizadas 'in situ' y no en simulaciones teóricas. "El trabajo confirma que no hay diferencia de concentración de nitratos en las distintas zonas del Campo de Cartagena con independencia de que, en algunas de ellas, se prohíbe cultivar desde hace siete años", señala.

Los cultivos como consumidores de nitratos

Los investigadores argumentan que el problema surge cuando desaparecen los cultivos capaces de absorber los nitratos generados de forma natural por la materia orgánica presente en los suelos fértiles del Campo de Cartagena. Según Fernández, "los nitratos son nutrientes siempre que haya plantas que los absorban; de lo contrario, se convierten en contaminantes".

Durante el estudio se analizaron muestras de suelo tomadas en los primeros 40 centímetros de profundidad, donde se concentra la mayor parte del sistema radicular de las plantas. A partir de esos análisis, los autores concluyen que la generación natural de nitratos continúa produciéndose incluso sin aportes externos de fertilización nitrogenada. En este contexto, sostienen que el abandono de las parcelas puede favorecer la acumulación de nitratos que posteriormente terminan alcanzando las masas de agua subterráneas.

Acto de presentación del informe de Agroingenieros por el Mar Menor en Murcia. / L.O.

Propuestas agronómicas

Más allá del diagnóstico, el trabajo plantea una serie de medidas para reducir el riesgo de contaminación. Entre ellas destaca la elaboración de balances de masas que permitan cuantificar con precisión la cantidad de nitratos disponible en el suelo y diseñar estrategias de cultivo adaptadas a cada zona.

La propuesta pasa por implantar cultivos con sistemas radiculares profundos y elevada capacidad de absorción de nutrientes, acompañados de programas de fertilización ajustados a las necesidades reales de las plantas. El objetivo sería lograr un equilibrio entre los nitratos generados por el suelo y los absorbidos por los cultivos.

Entre los ejemplos mencionados por Fernández figuran la alcachofa, el maíz dulce o el apio, especies que, según los técnicos, presentan una elevada capacidad para extraer nutrientes del suelo y contribuir a reducir tanto la contaminación por nitratos como los procesos erosivos.

"Tenemos herramientas agronómicas eficaces, basadas en la ciencia, para atajar este problema", afirma el ingeniero agrónomo, quien defiende la puesta en marcha de planes transitorios para las superficies agrícolas que han quedado fuera de producción.

Esquema de lixiviación de nitratos hacia masas de agua subterráneas / Agroingenieros

Debate sobre la normativa y el futuro del territorio

Durante la presentación de las conclusiones, Fernández también mostró una visión crítica sobre algunas de las medidas regulatorias aplicadas en los últimos años en el entorno del Mar Menor. En su opinión, determinadas restricciones han provocado el abandono de miles de hectáreas sin que se hayan desarrollado alternativas de gestión adecuadas para esos terrenos.

El portavoz de Agroingenieros por el Mar Menor sostiene que el objetivo del informe es aportar información técnica a las administraciones públicas, a los responsables políticos y a los organismos competentes para contribuir al debate sobre la futura gestión del Campo de Cartagena y las posibles modificaciones normativas relacionadas con la protección del Mar Menor.

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Los autores concluyen que los resultados obtenidos son coherentes con la amplia bibliografía científica existente sobre la dinámica de nutrientes en los suelos agrícolas de la comarca y consideran que pueden servir como base para nuevas investigaciones y para el diseño de estrategias que compatibilicen la actividad agraria con la protección ambiental.