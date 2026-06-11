¿Qué estudiar para asegurar el futuro? La UPCT abre matrícula con las tasas de empleo más altas de España

La selectividad ha acabado y ahora en miles de hogares de la Región de Murcia, se repite la misma pregunta: ¿Qué carrera elegir y dónde estudiar? Para aquellos futuros alumnos y familiares inquietos, la respuesta está más cerca de lo que piensan. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha abierto oficialmente su plazo de preinscripción y matrícula para el próximo curso académico, posicionándose no solo como una opción académica de prestigio, sino como la mejor inversión de futuro para los jóvenes de la Región.

Bajo el lema "Elige tu reto", la UPCT arranca este proceso con una invitación directa a los futuros estudiantes. En un mercado laboral cada vez más competitivo y tecnológico, la Politécnica de Cartagena demuestra año tras año por qué jugar en casa es la opción más inteligente.

Datos que la avalan: la UPCT es una de las universidades con mayor tasa de empleabilidad de España

Una de las principales preocupaciones al elegir una carrera universitaria es, sin duda, la salida profesional que haya tras finalizar. En este sentido, la institución cartagenera está en lo más alto de los rankings de empleabilidad de España, gracias a la forma de trabajo y modelo que han ido instaurando con los años: una enseñanza que rompe con lo puramente teórico, buscando no limitarse a memorizar exámenes y dar respuestas, sino enfrentándose a diferentes problemas y desafíos dentro del mundo laboral de la mano de más de un millar de empresas e instituciones aliadas con la universidad.

Esta colaboración ayuda a que los estudiantes desde el primer momento puedan conectarse a la realidad dentro de los diferentes sectores como son el industrial, tecnológico, agrícola o empresarial. Esta conexión es clave para que los recién graduados puedan encontrar un empleo estable apenas unos meses después de finalizar sus estudios.

La institución permite una educación más personalizada. / UPCT

Enfoque en el aprendizaje y una oferta educativa muy variada

Dentro de las diferentes opciones para estudiar, en la UPCT se puede encontrar desde las ingenierías más tradicionales a las disciplinas más vanguardistas; como son las tecnológicas, arquitectónicas y empresariales. Aunque, lo que de verdad los diferencia, es el enfoque en el aprendizaje.

"Diseñar ciudades más sostenibles que mitiguen el cambio climático, crear nuevas formas de energía limpia y accesibles para todos, o desarrollar tecnologías médicas que mejoren la salud y la calidad de vida de miles de personas. Ese es el tipo de retos tangibles que un estudiante puede elegir y liderar en la Politécnica", explican desde la institución.

Además de esto, este enfoque práctico se complementa con las instalaciones propias de la universidad; de ultima generación, laboratorios a la orden del día e, incluso, equipos de investigación de relevancia internacional. Debido al tamaño de la propia universidad esta se convierte en otra de las ventajas de estudiar en esta institución; permite una educación más personalizada, el estudiante no es otro más si no un miembro activo de la comunidad donde está mano a mano con profesionales del sector e investigadores de renombre.

Otras ventajas de estudiar en la UPCT

La UPCT forma parte de la universidad europea EUt+, lo que significa que abre las puertas a una movilidad internacional bastante amplia además de la obtención de dobles titulaciones europeas. Algo que, sin duda, se debe tener en cuenta si se quiere viajar mientras se estudia, siendo una forma completamente diferente de enriquecer el aprendizaje del alumno. Cada vez más son los alumnos que deciden dejar todo durante unos meses y vivir en una ciudad europea: ciudades como Alemania, Irlanda, Letonia, Bulgaria, Chipre, Francia, Rumanía o Eslovaquia.

Este programa facilita el intercambio de estudiantes y profesores, promoviendo titulaciones conjuntas y la armonización de estudios, algo muy positivo tanto para ellos mismos como para la propia institución.

La UPCT cuenta con instalaciones de última generación. / UPCT

Plazo abierto para ser parte de la UPCT

Ya se puede iniciar el proceso de la preinscripción. Toda la información sobre la oferta de grados, doble grados, becas, requisitos de acceso y demás se puede consultar en la página web oficial de la universidad. Además, también dan información acerca de los servicios de alojamiento para aquellos estudiantes que vengan de fuera y quieran vivir la vida universitaria en la ciudad portuaria.

Los retos que cambiarán tu futuro y el de todos: Forma parte de la UPCT

Lo que está claro es que la decisión que se tome en estos próximos días puede marcar un antes y un después en la vida del futuro alumno. La UPCT no es solo una universidad; es el marco idóneo donde los jóvenes pueden desarrollarse tanto personal como profesionalmente, descubran su potencial y superen sus propios límites de la mano de la transformación social y tecnológica. No dejes para mañana algo que ya has decidido hoy; elige tu reto hoy mismo en upct.es y súmate.