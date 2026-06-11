Educación publica el calendario escolar de la Región de Murcia: el curso arrancará el 8 de septiembre

Con los calores del mes de junio y los alumnos y profesores pensando ya en recoger y cerrar las aulas hasta después de las vacaciones, la Consejería de Educación y Formación Profesional no da tregua y ultima los preparativos del próximo curso, para lo cual este jueves ha publicado el calendario escolar del curso 2026-2027.

Las clases arrancarán de nuevo en la Región de Murcia tras el parón estival el 8 de septiembre para las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, un curso que se prolongará hasta el 22 de junio de 2027.

En las etapas de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP) Básica las clases arrancarán el 10 de septiembre y finalizarán el 21 de junio del próximo año. Mientras que en FP de grados Medio y Superior el inicio del curso se establece el 14 de septiembre.

Sobre los periodos de vacaciones, la resolución de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras consultada por La Opinión también recoge que el periodo de vacaciones de Navidad irá del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027; mientras que las vacaciones de Semana Santa serán del 22 al 29 de marzo.

Aunque las aulas no abrirán sus puertas de nuevo hasta el 8 de septiembre, Educación detalla que el período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del período lectivo se dedicará al desarrollo de actividades para la planificación del curso, como la programación de las enseñanzas, la coordinación docente y otras actividades relacionadas con la organización escolar.

Los días comprendidos entre la finalización del período lectivo y el 30 de junio se dedicarán también a la realización de las actividades relacionadas con la finalización del curso escolar previstas en la normativa.

Bachillerato y FP

El alumnado de segundo curso de Bachillerato finalizará sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas de la realización de la evaluación final de Bachillerato y los procedimientos de admisión en la Universidad.

Mientras que el alumnado de ciclos formativos de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior podrá finalizar sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas de la realización de la evaluación final ordinaria en segunda convocatoria o de la finalización de la formación en empresa.

Además, el calendario académico de los centros de enseñanzas artísticas superiores de la Región de Murcia para el curso 2026-2027, será del 4 de septiembre de 2026 al 4 de junio de 2027.

Escuelas infantiles

La resolución de la Consejería de Educación menciona también que el período lectivo de las escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se iniciará el 8 de septiembre de 2026 y finalizará el 15 de julio de 2027.

Educativos también recuerda que los centros docentes no podrán alterar las fechas establecidas en la presente resolución sin autorización expresa de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras.