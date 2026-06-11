La Región de Murcia invierte 37 millones de euros en contratar a 6.500 sanitarios este verano

La Región de Murcia invertirá este verano 37 millones de euros para contratar a más de 6.500 profesionales sanitarios en los centros de salud y hospitalarios públicos.

El presidente autonómico, Fernando López Miras, realizó este anuncio durante la sesión de control al Ejecutivo en la Asamblea Regional, destacando que con este plan de la Consejería de Salud se va a "garantizar la asistencia sanitaria en todos los puntos de la Región de Murcia durante el periodo estival".

Fuentes del Gobierno regional explicaron que la inversión de más de 37 millones de euros supera en dos millones la del verano pasado. Este dispositivo, por tanto, permitirá mantener la actividad asistencial durante meses de elevada demanda y movilidad de población.

El presidente de la Región de Murcia trasladó a la Cámara esta decisión aprovechando las preguntas de la oposición de izquierdas sobre el nombramiento de la nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, a la que intentan relacionar con la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud, entidad pública en la que era directora gerente cuando la UDEF destapó el presunto fraude.

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