La construcción necesitará hasta 25.000 trabajadores más en los próximos años en la Región de Murcia para responder a la alta demanda

El reto es más que considerable. El sector de la construcción de la Región de Murcia necesita incorporar de forma casi inmediata unos 8.000 trabajadores cualificados para hacer frente a la cada vez más exigente demanda de vivienda, pero la cifra no se queda solo ahí: en los próximos años, a "medio plazo", tendría que sumar unos 25.000 empleados para garantizar el relevo generacional en una actividad vital para la economía regional y dar respuesta a la principal preocupación que tienen ahora mismo los murcianos y españoles.

El sector tiene por delante "la necesidad de construir vivienda para todas las familias, para quienes desean cambiar de residencia y, sobre todo, para los jóvenes que quieren acceder a una vivienda", advirtió este miércoles el presidente de la patronal Frecom (Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia), José Hernández, durante su visita a las obras de construcción de un edificio en la zona norte de Murcia.

Hacen falta empleados en toda la cadena de valor: desde especialistas en estructuras hasta yeseros, fontaneros, electricistas y otros oficios necesarios para desarrollar cualquier proyecto de construcción. "El sector ya no es únicamente arena, carretilla y ladrillo. Necesitamos también perfiles más cualificados, como encargados y jefes de obra, que requieren una formación más tecnológica y ahí es donde debemos intensificar los esfuerzos formativos", aseguró Hernández.

Estructuristas, fontaneros, electricistas, yeseros, encargados y jefes de obra figuran, entre los perfiles buscados

Respecto a cuándo será necesaria alcanzar esa cifra 'extra' de trabajadores, desde Frecom apuntan a que todo dependerá de muchos factores que atañen al sector en la Región, como la puesta en marcha del Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Gobierno central, de cuántos trabajadores pertenecientes a la generación del baby boom se jubilen en los próximos años y cómo siga evolucionando el sector de cara a atender las necesidades productivas derivadas del incremento de la actividad y de la construcción de nuevas viviendas.

Más de 45.000 empleos a día de hoy

"El reto que tenemos por delante es importante y exige el trabajo conjunto de empresas, trabajadores, Gobierno regional e instituciones para hacer posible la construcción de la vivienda que la sociedad demanda", reiteró Hernández, que recordó que el sector supera ahora mismo las 4.400 empresas y genera más de 45.000 empleos en la Región de Murcia, después de haber registrado un crecimiento durante el último año. Sin embargo, pese a esta evolución positiva, las necesidades de contratación son ya inmediatas.

La incorporación a corto plazo de las 8.000 personas supone un reto significativo: "Contamos con nuevas personas interesadas en incorporarse al sector, lo que necesitamos es canalizar esa demanda de forma ágil para que puedan encontrar empleo en el menor tiempo posible".

Uno de los 'hándicaps' para poder incorporar más trabajadores de la construcción en el menor tiempo posible es que nadie puede hacerlo sin una formación previa. "Debemos ser especialmente intensivos en este ámbito. Ya lo estamos haciendo a través de Frecom y también mediante la Fundación Laboral de la Construcción, con nuestros planes formativos".

El mercado actual requiere cada vez más cualificación técnica y formación especializada, apuntan

Actualmente la estructura formativa está "bien definida" y la Fundación Laboral de la Construcción realiza una labor muy importante, no solo formando trabajadores, sino también ayudándoles a encontrar empleo. Quien quiera trabajar en el sector de la construcción "solo tiene que acudir a las instalaciones o conectarse a través de Internet con la Fundación Laboral de la Construcción de la Región de Murcia. Allí podrá crear su perfil profesional y encontrar oportunidades laborales", expuso el presidente de Frecom.

Los constructores necesitan así "atraer a personas que quieran desarrollar su carrera en un sector seguro, mejor remunerado que muchos otros y que ofrece formación cualificada".

José Hernández, presidente de Frecom, este miércoles junto al consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, durante la visita a las obras de un edificio residencial en Murcia / L. O.

Formación gratuita

Por su parte, el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, apuntó que el de la construcción y vivienda es un mercado dinámico que aporta una parte importante del PIB y del empleo regional y que actualmente se enfrenta a la dificultad de encontrar personal cualificado, "lo que puede ralentizar su desarrollo".

"Nos encontramos en cifras históricas de empleo; nunca había habido tantos afiliados a la Seguridad Social en la Región de Murcia ni una tasa de paro tan reducida. Aun así, vamos a seguir trabajando para aumentar la empleabilidad de las personas desempleadas y ofrecer formación gratuita que facilite su incorporación al mercado laboral", adelantó Marín.

El consejero defendió que forma parte de un Gobierno regional "que dialoga, que escucha a los distintos sectores económicos y que transforma ese proceso de escucha en medidas concretas". Por último, se mostró "convencido" de que aquellas ayudas que se destinen por parte de la Comunidad "serán una herramienta eficaz para responder a las necesidades del sector y generar nuevas oportunidades de empleo".