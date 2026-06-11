Consejo de Gobierno
La Comunidad destina 17,4 millones al mantenimiento y sustitución de 5.500 equipos sanitarios en el Mar Menor
La inversión, autorizada este jueves en Consejo de Gobierno, permitirá garantizar el correcto funcionamiento de los aparatos de electromedicima en Los Arcos y en los centros de salud de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco
El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 17,4 millones de euros para el mantenimiento integral y la sustitución de 5.500 equipos de electromedicina del Área de Salud VIII-Mar Menor, ubicados en el Hospital Universitario Los Arcos y en los centros de salud y consultorios de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco.
El contrato, con una duración de cinco años, busca garantizar el correcto funcionamiento de equipos clave para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, además de reforzar la seguridad asistencial y la continuidad del servicio sanitario en la comarca.
Se trata de equipos destinados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, que por sus características requieren un mantenimiento especializado, con revisiones periódicas y actualizaciones de software realizadas por personal técnico cualificado. Este servicio permite asegurar la continuidad asistencial, la seguridad de pacientes y profesionales, y la optimización de la vida útil de los equipos sanitarios.
Por otro lado, y también en materia sanitaria, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones por importe de 805.691 euros a 23 entidades del Tercer Sector para el desarrollo de programas de atención a pacientes adultos y pediátricos con enfermedades crónicas y a sus familias.
Entre las entidades beneficiarias se encuentran, entre otras, Pupaclown, la Asociación Murciana de Fibrosis Quística, la Fundación Tienda Asilo de San Pedro o la Clínica Odontológica de la Universidad de Murcia, además de asociaciones que trabajan con pacientes con enfermedades raras, discapacidad o patologías de alta complejidad.
Estas ayudas permiten financiar programas de prevención, promoción de la salud y atención integral a pacientes y familias, reforzando el apoyo complementario al sistema sanitario regional.
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