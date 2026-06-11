La Comunidad destina 17,4 millones al mantenimiento y sustitución de 5.500 equipos sanitarios en el Mar Menor

El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 17,4 millones de euros para el mantenimiento integral y la sustitución de 5.500 equipos de electromedicina del Área de Salud VIII-Mar Menor, ubicados en el Hospital Universitario Los Arcos y en los centros de salud y consultorios de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco.

El contrato, con una duración de cinco años, busca garantizar el correcto funcionamiento de equipos clave para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, además de reforzar la seguridad asistencial y la continuidad del servicio sanitario en la comarca.

Se trata de equipos destinados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, que por sus características requieren un mantenimiento especializado, con revisiones periódicas y actualizaciones de software realizadas por personal técnico cualificado. Este servicio permite asegurar la continuidad asistencial, la seguridad de pacientes y profesionales, y la optimización de la vida útil de los equipos sanitarios.

Por otro lado, y también en materia sanitaria, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones por importe de 805.691 euros a 23 entidades del Tercer Sector para el desarrollo de programas de atención a pacientes adultos y pediátricos con enfermedades crónicas y a sus familias.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran, entre otras, Pupaclown, la Asociación Murciana de Fibrosis Quística, la Fundación Tienda Asilo de San Pedro o la Clínica Odontológica de la Universidad de Murcia, además de asociaciones que trabajan con pacientes con enfermedades raras, discapacidad o patologías de alta complejidad.

Estas ayudas permiten financiar programas de prevención, promoción de la salud y atención integral a pacientes y familias, reforzando el apoyo complementario al sistema sanitario regional.