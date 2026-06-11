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Los bomberos forestales convocan una manifestación en Los Garres para reclamar más medios y mejoras laborales

La concentración se producirá diez días después del grave incendio que arrasó más de 100 hectáreas en El Valle-Carrascoy

Bomberos, en el incendio forestal de Los Garres

Bomberos, en el incendio forestal de Los Garres / ISRAEL SANCHEZ

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Alba Marqués

Alba Marqués

Los bomberos forestales de la Región de Murcia han convocado una manifestación para el próximo viernes 12 de junio en Los Garres, apenas diez días después del incendio forestal que afectó a este entorno de la huerta murciana y que obligó a desplegar un amplio operativo de extinción. La movilización servirá para reivindicar mejoras laborales y más recursos para el servicio, además de visibilizar el papel que desempeñan estos profesionales en la protección del medio natural.

La protesta está impulsada por representantes del colectivo y cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales CCOO, USO y la asociación Sirlas Incendios Forestales Murcia. Bajo el lema "Sin nosotros, el monte no tiene futuro" y "Ni un paso atrás", los convocantes reclaman un refuerzo de medios materiales y humanos, medidas para favorecer la conciliación familiar, el desarrollo de su marco normativo y un mayor reconocimiento de su labor.

La manifestación comenzará a las 8.30 horas y se prolongará hasta las 11.30 horas. El punto de encuentro estará situado en la calle Mediodía de Los Garres, en las inmediaciones de la zona afectada por el reciente incendio forestal. Desde allí, los participantes recorrerán las calles San Millán de la Cogolla, Homero y Ángeles, además del Camino de San José y la avenida del Palmar, para regresar posteriormente por el mismo itinerario hasta el punto de partida.

Cartel de la convocatoria de la protesta de los bomberos forestales

Cartel de la convocatoria de la protesta de los bomberos forestales / L.O.

Los organizadores han elegido este enclave por su vinculación con el incendio declarado hace poco más de una semana en Los Garres. Las llamas se propagaron rápidamente favorecidas por las altas temperaturas, el viento y la abundante vegetación seca, obligando a movilizar numerosos efectivos terrestres y aéreos para contener el avance del fuego.

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Según explican los representantes del colectivo, la manifestación pretende trasladar a la ciudadanía la necesidad de reforzar los servicios de prevención y extinción de incendios forestales ante el aumento del riesgo asociado a los episodios de calor extremo y a la creciente presión sobre los espacios naturales. "Por nuestros montes, por nuestra Región, por el futuro. ¡Basta de abandono!", recoge el cartel difundido para anunciar la convocatoria.

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