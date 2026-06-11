Arranca el plan para desplegar 44 kilómetros de hidroductos en seis municipios murcianos

La Región de Murcia comienza a dar un nuevo paso en su estrategia de transición energética e industrial. Enagás ha puesto en marcha este jueves el Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la Red Troncal Española de Hidrógeno en la Comunidad Autónoma, una iniciativa con la que se pretende informar, recoger propuestas y abrir el proyecto a la participación de administraciones, empresas, colectivos y ciudadanos antes de su desarrollo definitivo.

La Red Troncal Española de Hidrógeno es una infraestructura estratégica nacional diseñada y promovida por Enagás para el transporte de hidrógeno renovable. Este proyecto tiene como objetivo interconectar los principales centros de producción de energía verde y las áreas de consumo industrial de la Península Ibérica, además de enlazar a España con el resto de Europa. La iniciativa está reconocida por la Comisión Europea como Proyecto de Interés Común (PCI).

El inicio del proceso ha quedado formalizado en una reunión celebrada en el Palacio de San Esteban entre el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez; el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo; y la directora general de Transición Energética de la compañía, Natalia Latorre.

Reunión del presidente Fernando López Miras y el consejero Juan María Vázquez, este jueves en el Palacio de San Esteban, con el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo. / CARM

Durante el encuentro se han presentado las principales características de una infraestructura llamada a desempeñar un papel relevante en el futuro energético de la Región. El proyecto contempla la construcción de 44 kilómetros de hidroductos que atravesarán seis municipios murcianos: Cartagena, Murcia, San Javier, Torre Pacheco, La Unión y Los Alcázares.

Cartagena gana peso estratégico en el corredor mediterráneo del hidrógeno renovable

La actuación forma parte del denominado Eje Levante, concretamente del tramo Montesa-Cartagena, uno de los grandes corredores previstos dentro de la Red Troncal Española de Hidrógeno. Su objetivo es conectar centros de producción y consumo de hidrógeno renovable, facilitando además su futura exportación hacia Europa.

La infraestructura refuerza especialmente la posición estratégica de Cartagena y del Valle de Escombreras, donde se concentran importantes proyectos industriales vinculados a la producción y utilización de hidrógeno verde. Desde Enagás consideran que este enclave puede convertirse en uno de los principales polos energéticos del sur de Europa gracias a la combinación de actividad industrial, capacidad logística y futuras inversiones relacionadas con la descarbonización.

Plantas industriales en el valle de Escombreras de Cartagena. / Iván Urquízar

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, destacó que la apertura del proceso participativo representa "un paso más en el desarrollo de una infraestructura clave para la transición energética en España". Según explicó, la compañía busca construir la red "desde la colaboración con el territorio", incorporando las aportaciones de administraciones, empresas y ciudadanía para maximizar su valor económico, social y ambiental.

Gonzalo subrayó además que el despliegue de esta infraestructura puede favorecer la llegada de nuevos proyectos industriales vinculados al hidrógeno renovable y generar oportunidades de empleo y actividad económica en los territorios por los que discurre.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que gran parte del trazado previsto aprovechará corredores ya existentes. La futura red discurrirá mayoritariamente en paralelo a las infraestructuras actuales de gas natural, una planificación que busca reducir el impacto territorial y ambiental, además de optimizar recursos.

Mapa de la Red Troncal de Hidrograno a su paso por la Región de Murcia. / Enagás

El Plan Conceptual de Participación Pública permanecerá abierto en la Región de Murcia hasta el próximo 3 de julio. Durante este periodo se celebrarán dos jornadas participativas presenciales, una en Cartagena y otra en Murcia, así como seis puntos informativos distribuidos entre Cartagena, Murcia, La Unión, San Javier, Torre Pacheco y Los Alcázares.

81.000 empleos

Con la incorporación de Murcia, Enagás culmina el despliegue de este proceso participativo en todo el país. La iniciativa comenzó en abril de 2025 y ha recorrido ya 13 comunidades autónomas y más de 500 municipios.

La Red Troncal Española de Hidrógeno contempla cerca de 2.600 kilómetros de infraestructuras destinadas al transporte de hidrógeno renovable. El proyecto cuenta con el respaldo de la Unión Europea y forma parte de la estrategia comunitaria para impulsar nuevas fuentes energéticas bajas en emisiones y reforzar la autonomía energética del continente.

Según las estimaciones manejadas por el sector, el desarrollo de la economía del hidrógeno podría aportar más de 32.000 millones de euros al PIB nacional y contribuir al mantenimiento de alrededor de 81.000 empleos durante la construcción y puesta en marcha de la red.

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Para la Región de Murcia, el proyecto supone una oportunidad para consolidar el protagonismo industrial de Cartagena y reforzar su papel dentro de los grandes corredores energéticos europeos de las próximas décadas.