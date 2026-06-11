Aires nuevos en Salud: Isabel Ayala renueva al equipo del SMS

Caras nuevas en la Sanidad murciana. La llegada de Isabel Ayala a Ronda de Levante para hacerse con las riendas de la Consejería de Salud ha traído importantes cambios a su equipo, con una renovación también casi total en el Servicio Murciano de Salud (SMS) para hacer frente a una etapa de efervescencia y conflictos laborales abiertos, justo en la recta final del año preelectoral.

En el equipo de la Consejería hay baile de nombres, permaneciendo únicamente en su puesto el secretario general, Andrés Torrente. El hasta ahora director general de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria, Jesús Cañavate, pasa a asumir la dirección general de Salud Pública y Adicciones, que deja José Jesús Guillén; mientras que María Fuensanta Martínez se hará cargo de la Dirección General de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria tras la experiencia y capacidad demostrada al frente de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS), órgano de gestión del Instituto de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), desde el año 2021.

El SMS, organismo autónomo que se encarga de garantizar la asistencia sanitaria a la población de la Región de Murcia, pasa a estar dirigido desde este jueves por Irene Marín, tal como anunció hace unos días La Opinión , después de que su nombramiento haya sido aprobado en la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Marín ha sido hasta ahora responsable de Atención Hospitalaria y en su nueva etapa al frente del SMS se apoyará en sanitarios que han desempeñado puestos de gestión en distintas áreas de salud y que ahora dan el salto a la primera línea como es el caso de Jorge Guillermo Alonso, médico especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo que ha ocupado el cargo de director médico del Área III de salud (Lorca) desde 2024 a la actualidad y que ha sido nombrado director general de Atención Hospitalaria.

Al frente del primer nivel asistencial estará Estefanía Molina, médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria que desde 2023 ha desempeñado el cargo de subdirectora médica de Atención Primaria del Área VI de salud (Hospital Morales Meseguer), quien asume la Dirección General de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud.

El equipo que sostiene la Sanidad murciana cuenta con una de las plantillas de mayor tamaño de la Administración regional, con cerca de 25.000 trabajadores, cuyo máximo responsable en esta nueva etapa será José Tomás Piñera, nuevo director general de Recursos Humanos. Piñera es licenciado en Psicología y funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Administración regional, desde 2024 ha ocupado el puesto de subdirector de Fondos Europeos en la Consejería de Hacienda.

El organigrama del Servicio Murciano de Salud lo completa María del Mar Martínez-Cachá, que ocupa desde esta semana la Dirección General de Salud Mental, una labor hasta ahora desempañaba Marisa Lozano. Con el traspaso de cartera, Martínez-Cachá tendrá que afrontar el reto de desarrollar la Estrategia de Mejora de Salud Mental que ha quedado en el aire después del anuncio realizado tras la pandemia de covid, cuando se prometió un refuerzo de más de 200 profesionales, de los que únicamente se han creado el 20% de las plazas.

La Sanidad murciana estrena nueva etapa con un equipo prácticamente renovado, pero con muchos frentes por delante y un momento convulso en el que tendrán que abordar conflictos como la huelga de médicos; los paros de las peonadas, con el consiguiente bloqueo de cirugías; las crecientes listas de espera; la investigación por el fraude de las prótesis y las sustituciones del plan verano.