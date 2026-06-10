Vivienda
Más trabajadores para más viviendas en la Región: la Comunidad destinará 1,2 millones a formar parados para acelerar la construcción
Las ayudas, gestionadas por el SEF, buscan incorporar profesionales cualificados en áreas como albañilería, rehabilitación, eficiencia energética y digitalización
Para resolver el problema de la vivienda en la Región de Murcia se necesita encontrar más bolsas de suelo que estén disponibles, acelerar las licencias urbanísticas, contar con los respectivos trámites burocráticos necesarios para comenzar a edificar y, sobre todo, con mano de obra suficiciente para poder levantar más casas y pisos con trabajadores que estén cualificados y dispuestos a atajar esta crisis.
Para ello, el Gobierno regional destinará 1,2 millones de euros para formar a personas desempleadas en la Comunidad "con el objetivo específico de incorporarlas al sector de la construcción". Así lo anunció este miércoles el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, durante su visita a las obras que se están realizando en un gran edificio residencial que se está construyendo en la zona norte de Murcia, en la avenida Francisco Jiménez Ruiz de Churra.
"Estamos constatando una evidente falta de profesionales cualificados y el sector demanda continuamente trabajadores formados que puedan incorporarse de manera inmediata a los puestos de trabajo. Existe una clara desconexión entre las empresas que necesitan empleados y las personas que buscan empleo, por lo que nuestro objetivo es conectar ambas necesidades", defendió el consejero.
Marín insiste en la necesidad de conectar las vacantes del sector con las personas que buscan empleo
Así, explicó que estas ayudas, gestionadas a través del Servicio de Empleo y Formación (SEF), están destinadas a formar perfiles concretos demandados por el sector ya no solo en albañilería o construcción tradicional, sino también en otros ámbitos como la eficiencia energética, la rehabilitación, la obra civil e incluso la digitalización aplicada a la construcción.
"En 2018 la vivienda era el sexto problema de los ciudadanos en España; hoy es el primero y todas las administraciones deben realizar un esfuerzo adicional para ofrecer soluciones a esta Región".
Alta inserción laboral
El consejero expuso que el SEF es un organismo que presenta elevados niveles de eficacia, ya que actualmente cuenta con una tasa de inserción laboral superior al 50% en sectores como la albañilería o la electricidad.
Además, en áreas como la rehabilitación y la obra civil, muchas personas desempleadas que realizan cursos del SEF encuentran empleo "antes de que transcurran seis meses desde la finalización de su formación". Es decir, terminan el curso y en menos de medio año ya están trabajando en el sector, presumió Marín.
Esta nueva línea de ayudas, dijo Marín antes de su visita al interior del edificio en la que estuvo acompañado por el presidente de la patronal de la construcción (Frecom) en la Región, José Hernández, "nace del diálogo permanente que el Gobierno regional y el presidente Fernando López Miras mantienen con los empresarios de la Región de Murcia, especialmente con un sector tan importante en estos momentos como es el de la construcción".
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