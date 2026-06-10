Universidad
Ruiqi Jinzhang, mejor nota de la PAU en Murcia: "Los últimos días no salía de mi habitación"
La alumna del Colegio San Buenaventura de Murcia obtiene un 10 sobre 10 en la fase general y dice que estudiará ADE+Derecho
Ruiqi Jinzhang, alumna de Bachillerato del Colegio San Buenaventura de Murcia, ha logrado la nota más alta de la fase general de la PAU -prueba de acceso a la universidad- de la Región de Murcia con un 10 sobre 10. Este miércoles se conocían las notas que han obtenido los cerca de 8.000 estudiantes que se han presentado en la comunidad y en cuyo resultado tienen puestas sus esperanzas para elegir carrera universitaria, algo para lo que no tendrá problemas esta joven de 17 años que, aún nerviosa, atiende a La Opinión solo minutos después de conocer el resultado.
Jinzhag es una alumna murciana de ascendencia china, la mediana de tres hermanas de una familia murciana, y aunque explica que ha dedicado mucho tiempo a los estudios, reconoce que "se me da muy bien memorizar".
¿Cómo has recibido la noticia?
Lo cierto es que me ha sorprendido mucho. Pensé que tendría algún fallo, pero lo cierto es que me fue muy bien en general y ha sido un resultado más o menos esperado.
Diez sobre diez en la fase general. ¿Contabas con ser la mejor nota de la Región?
Tenía claro que me iba a ir bien, pero no pensé que con esta nota.
¿Tienes decidido qué estudiarás?
Me gustaría hacer ADE (Administración y Dirección de Empresas) más Derecho, lo tengo claro. Y también tengo decidido que lo haré en la Universidad de Murcia.
¿Cómo te has preparado para lograr este resultado en la PAU?
La verdad es que en el colegio estudiábamos bastante para hacer los exámenes globales y comprobar si estábamos preparados. Y a partir de ahí solo ha sido repasar.
¿Cuántas horas le has llegado a dedicar al día a esta prueba?
No he llegado a contar las horas de estudio, pero sí que es verdad que los últimos días no salía de mi habitación.
¿Llevabas todos los exámenes bien preparados o alguno te preocupaba?
El que más me preocupaba era el de Lengua y Literatura porque tenía dudas en la redacción de texto. Aunque todo era practicar y practicar. Realmente me salió muy bien.
¿Cómo han recibido tus padres la noticia?
Cuando me he enterado de la nota estaba sola en casa, mis padres estaban trabajando. Lo primero que he hecho ha sido llamar a mi madre, Weina, y se ha puesto muy feliz. Solo me ha dicho que en la universidad ya puedo bajar el ritmo. Aunque no son unos padres que me hayan presionado nunca con los estudios y los resultados.
¿Han contactado contigo desde el colegio?
Me han llamado mis profesores para darme la enhorabuena y me han dicho que pase por allí a verlos, que es un orgullo.
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