La Región de Murcia rediseña su respuesta a la contaminación: alertas, restricciones y protocolos para colegios y residencias

La Región de Murcia ya tiene sobre la mesa la hoja de ruta que activará administraciones, servicios públicos y ayuntamientos cuando la calidad del aire se deteriore por encima de determinados niveles. El nuevo Plan de Acción a Corto Plazo frente a episodios de contaminación atmosférica, tal y como ya adelantó La Opinión, será sometido ahora a información pública y detalla por primera vez una batería coordinada de medidas que abarcan desde restricciones al tráfico hasta recomendaciones sanitarias específicas para escolares, mayores y otros colectivos vulnerables.

El documento, presentado por el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, pretende anticiparse a situaciones de contaminación provocadas tanto por causas humanas como por fenómenos naturales, especialmente las frecuentes intrusiones de polvo sahariano que afectan a la Región.

La principal novedad es que el plan no se limita a vigilar la calidad del aire sino que establece qué debe hacer cada administración cuando se superen determinados niveles de contaminación y quién es responsable de ejecutar cada actuación.

El sistema contempla dos escalones de activación. El primero es el denominado nivel de información, que se pone en marcha cuando determinados contaminantes alcanzan concentraciones consideradas de riesgo para la población sensible. Si la situación empeora y se alcanzan niveles superiores, se activa el nivel de alerta, que incorpora medidas más intensas y actuaciones inmediatas. El plan afecta a cinco contaminantes: dióxido de nitrógeno (NO₂), dióxido de azufre (SO₂), ozono troposférico (O₃) y partículas PM10 y PM2,5, estas últimas especialmente vinculadas a las entradas de polvo africano.

Restricciones a la movilidad

El plan contempla 48 medidas en total, que se van acumulando conforme aumenta el nivel de activación. Entre las actuaciones más llamativas figuran las relacionadas con la movilidad. Los ayuntamientos podrán limitar o restringir el aparcamiento de vehículos contaminantes para no residentes, establecer restricciones a la carga y descarga comercial no esencial, modificar horarios de estas operaciones, reducir la velocidad en determinadas vías o restringir la circulación de vehículos pesados más contaminantes. También podrán limitar el acceso de los vehículos con mayores emisiones a zonas frecuentadas por población vulnerable.

Durante la rueda de prensa, Vázquez avanzó que el protocolo contempla actuaciones sobre el acceso a las ciudades en función de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico, así como medidas relacionadas con estacionamientos, transporte de mercancías y circulación de vehículos pesados.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, este miércoles durante la presentación de Plan a Corto Plazo contra la contaminación. / L.O.

La movilidad es solo uno de los trece ámbitos incluidos en el documento. El plan incorpora además medidas sanitarias, educativas, sociales, industriales, agrícolas, deportivas y de protección civil.

En los centros educativos, por ejemplo, se prevé reducir el tiempo de actividad física en exteriores cuando se active el nivel de información. Si se alcanza el nivel de alerta, podrán suspenderse actividades deportivas al aire libre y limitarse la ventilación exterior de los edificios escolares.

Las residencias de mayores, centros de día, centros ocupacionales y otros recursos destinados a colectivos vulnerables deberán activar protocolos específicos de autoprotección, con medidas sobre permanencia en interiores, ventilación, actividades al aire libre y difusión de recomendaciones sanitarias.

Otra de las novedades es la creación de un sistema homogéneo de información pública. El plan prevé la difusión de avisos a través de la web regional de calidad del aire, redes sociales institucionales, paneles informativos, centros educativos y sanitarios e incluso mediante aplicaciones de emergencias como el 112 cuando se declare el nivel de alerta.

El documento también contempla incentivos al transporte público, incluyendo posibles reducciones tarifarias, refuerzo de frecuencias y recomendaciones para favorecer alternativas al vehículo privado.

En el ámbito empresarial, las industrias podrán activar protocolos de reducción de emisiones previamente acordados con la Administración regional. Además, se fomentarán medidas de movilidad sostenible como el teletrabajo, la flexibilidad horaria o el uso compartido de vehículos durante episodios de contaminación.

¿Es obligatorio?

Una de las cuestiones que más interés despertó durante la presentación fue el carácter obligatorio de las medidas. El consejero explicó que el plan funciona como un marco de actuación común que define las condiciones de respuesta de cada administración. La ejecución concreta de determinadas restricciones, especialmente las relacionadas con el tráfico urbano, dependerá de las competencias municipales. Los ayuntamientos serán quienes deban aplicar, en su caso, las limitaciones previstas dentro de su ámbito de actuación.

Vázquez defendió que la Región está actuando de forma preventiva y recordó que la Región de Murcia no ha superado los límites legales que obligarían a elaborar una estrategia de calidad del aire, pero aseguró que el Gobierno autonómico quiere adelantarse a los nuevos estándares europeos previstos para 2030.

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"Es una herramienta específica para anticipar y gestionar episodios de contaminación atmosférica", afirmó el consejero, quien destacó que el documento es fruto de la coordinación entre múltiples departamentos y de los trabajos realizados para modernizar la red regional de vigilancia y predicción de la calidad del aire.