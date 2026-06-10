La Región celebra el Día Mundial del Donante de Sangre con dos semanas de colectas especiales

La actividad de los hospitales no para y para que se pueda seguir desarrollando sin incientes es necesario que cada día se cuente en la Región con entre 150 y 200 unidades de sangre. La caída de las reservas en los últimos meses ha llevado al Centro Regional de Hemodonación a realizar varios llamamientos a la donación, a los que se suma desde hoy la programación de dos semanas de colectas especiales con motivo de la conmemoración del Día del Donante de Sangre, que se celebra el próximo 14 de junio.

Este año, la campaña impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva por lema ‘Una gota de humanidad. Dona sangre. Salva vidas’, un mensaje que resalta la dimensión más social y humana de la donación.

Hemodonación recuerda que la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre es también una oportunidad para insistir en que las necesidades hospitalarias no entienden de festivos, estaciones ni vacaciones. Por ello, el Centro Regional de Hemodonación hace un llamamiento a toda la población que pueda donar para que aproveche cualquiera de las colectas programadas durante estos días y, especialmente, a aquellas personas que nunca han donado sangre, porque cada donación dura apenas unos minutos, pero puede cambiar una vida para siempre.

En estos momentos, los grupos sanguíneos 0- y B- presentan una situación complicada en la Región de Murcia. El primero de ellos se encuentra en nivel rojo, lo que implica que son necesarias donaciones urgentes, mientras que el B- está en naranja, por lo que solo hay reservas para cubrir 2-3 días, según muestran las cifras de este miércoles de los niveles de reserva.

El calendario de colectas puede consultarse en la web del Centro Regional de Hemodonación, una programación en la que se incluye el desplazamiento de unidades móviles este miércoles por la tarde al centro de salud de El Palmar, a la Comandancia de la Guardia Civil y a Leroy Merlín de Cartagena.

Este jueves los puntos de donación serán la empresa Primafrío, el centro de salud Cieza Este, el centro de salud de Mula y el colegio San Jorge.

Situación de las reservas de sangre. / L.O.

25.372 donantes en lo que va de año

Desde el 1 de enero hasta hoy han acudido a donar sangre 25.372 personas en la Región, con lo que se han obtenido 21.314 donaciones de sangre. Del total de donantes, 3.192 eran nuevos.

En el Día Mundial del Donante de Sangre también se destaca el gesto de la población que en periodos en los que se ha incrementado el consumo de componentes o que las entradas de sangre se redujeron, reaccionó de manera admirable a los distintos llamamientos, contribuyendo a que los procesos asistenciales que dependen de las reservas de estos productos no se vieran afectados.

"La donación de sangre y plasma es un pilar básico en el sistema sanitario y es muy importante la fidelización y el progresivo relevo generacional que garantice que se pueda disponer de componentes sanguíneos para poder continuar con el nivel asistencial actual de los hospitales", explica la doctora Marisa Lozano, directora del Centro Regional de Hemodonación.

La OMS recuerda que la sangre sigue siendo un recurso insustituible y que únicamente puede obtenerse gracias a la generosidad de los donantes voluntarios. Por ello, la campaña, a nivel internacional, busca sensibilizar sobre la necesidad de mantener donaciones regulares y atraer a una nueva generación de donantes que garantice un adecuado nivel de reservas y se asegure el abastecimiento de componentes sanguíneos a los hospitales en el futuro.