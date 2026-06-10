La Región capta más de 11 millones de euros de fondos europeos para investigación biosanitaria

La Región de Murcia ha captado más de 11,5 millones de euros procedentes de fondos europeos para impulsar proyectos de investigación biomédica centrados en mejorar el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades. Esta financiación, obtenida a través del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) Pascual Parrilla y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS), permitirá desarrollar iniciativas vinculadas a la medicina de precisión, las terapias avanzadas, las enfermedades raras o la atención a pacientes con patologías cardiovasculares, dentro del marco del PERTE para la Salud de Vanguardia financiado por la Unión Europea.

Estos fondos se han logrado a través de convocatorias competitivas gestionadas por organismos como el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

El secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, ha inaugurado este miércoles en el Casino de Murcia la Jornada 'PERTE/IMIB-FFIS', que ha reunido a representantes institucionales, investigadores y empresas para analizar el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos que se llevan a cabo en la Región de Murcia vinculados a esta iniciativa estratégica.

Torrente ha resaltado que "gracias al modelo colaborativo desarrollado por la FFIS y el IMIB, la Comunidad ha impulsado una plataforma de investigación que nos convierte en un polo nacional de innovación biomédica, catalizador de avances que impactan directamente en la salud y calidad de vida de los ciudadanos de todo el Sistema Nacional de Salud".

En este sentido, ha señalado que "esta apuesta nos ha permitido alinear estrategia científica, gestión eficiente y políticas públicas, reforzando la posición de la Región de Murcia dentro del sistema nacional de I+D+i en salud".

El Gobierno regional destinó a la investigación científica y la formación sanitaria más de 18,7 millones de euros en la dotación de la Fundación FFIS para el ejercicio económico de 2025, lo que supone un incremento de más del 10 por ciento respecto a los presupuestos del año anterior.

Excelencia en la investigación

Entre las acciones beneficiarias de estos fondos se encuentra la creación de la Unidad Coordinada de Investigación de los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía de Murcia. Su puesta en marcha durante este año permitirá optimizar recursos y coordinar la investigación entre ambas áreas de salud, garantizando una planificación y ejecución más eficiente de los ensayos clínicos.

También se han presentado, por parte de los autores, diferentes investigaciones, como el desarrollo de terapias avanzadas que incluyen trasplante hematopoyético y terapia celular y el funcionamiento de un laboratorio de nivel biológico 3 (NCB3).

Igualmente, se ha abordado el proyecto 'IMPact GENómica', que ha permitido identificar las enfermedades raras de 16 pacientes de la Región de Murcia de alta complejidad mediante la secuenciación de sus genomas completos, así como el Programa Carprimur del Servicio Murciano de Salud (SMS) sobre atención asistencial coordinada dirigida a los pacientes con patologías cardiacas.

Además, se ha expuesto la participación de la Comunidad en el proyecto nacional PREMYO, centrado en la obtención de biomarcadores de precisión para la mejora del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria del miocardio.

La secuenciación de cuarta generación de nanoporos para medicina de precisión, radiómica y carcinomatosis, obesidad infantil y ventilación mecánica no invasiva fueron otros de los proyectos investigadores regionales que se presentaron en el encuentro.