Educación
Publican las notas de la PAU 2026 en la Región de Murcia: baja el número de aprobados y la nota media
Ruiqi Jinzhang, alumna del colegio San Buenaventura de Murcia, ha obtenido la nota más alta en la fase general con un 10 sobre 10
La Universidad de Murcia, encargada de la organización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Región de Murcia, ha publicado este miércoles las notas del alumnado que se examinó la semana pasada. Tanto el número de aprobados como la nota media han descendido en la comunidad murciana respecto al año anterior.
Tras la corrección de los exámenes, el 93,7% de los presentados ha aprobado, con una nota media de 6,86. Estas cifras suponen un descenso con respecto a las cifras del curso pasado; cuando aprobó el 94,4% con una nota media de 7, antes del periodo de revisión. El porcentaje de aprobados definitivos fue finalmente un 95,7% y la media, un 7,17 tras la revisión.
Ruiqi Jinzhang, alumna del colegio San Buenaventura de Murcia, ha obtenido la nota más alta en la fase general de la PAU con un 10 sobre 10; la misma nota con la que acabó el bachillerato. La segunda mejor nota ha sido la de Martín Vicente Ferrer, estudiante del IES Eduardo Linares Lumeras, de Molina de Segura; quien ha obtenido un 9,988 en la PAU; y la tercera mejor calificación ha sido la de Marina Hernández López, alumna del Colegio de Fomento Monteagudo-Nelva, quien ha sacado un 9,875 en la fase general.
La nota de acceso se obtiene al ponderar la nota media del Bachillerato (60%) con la nota obtenida en la fase general de la PAU (40%). En el caso de estos tres estudiantes, su nota del Bachillerato es un 10.
El plazo de solicitud de revisión de exámenes comienza hoy y estará abierto hasta el 12 de junio. Toda la información sobre el proceso puede consultarse en https://acceso.um.es.
- Una plaza peatonal que emula la huerta dará la bienvenida a Murcia por Ronda Norte: Así es el proyecto de los MUHER
- Murcia se hace 'invisible': El Ayuntamiento exige explicaciones al Gobierno por la instalación de pantallas acústicas
- En directo: ElPozo Murcia-Palma Futsal
- Recreación del proyecto ideado por los MUHER para la Plaza de La Opinión
- Estas son las tiendas y supermercados que abren hoy, día de la Región de Murcia
- Dos ancianos mueren en un accidente de tráfico en Fuente Álamo tras volcar con el coche
- Sueldos de 106.000 euros para un médico de familia en la Región de Murcia al final de su carrera
- Pacto a tres bandas para ‘ampliar’ la carretera que une las urbanizaciones de Molina con los centros comerciales