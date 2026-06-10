Publican las notas de la PAU 2026 en la Región de Murcia: baja el número de aprobados y la nota media

La Universidad de Murcia, encargada de la organización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Región de Murcia, ha publicado este miércoles las notas del alumnado que se examinó la semana pasada. Tanto el número de aprobados como la nota media han descendido en la comunidad murciana respecto al año anterior.

Tras la corrección de los exámenes, el 93,7% de los presentados ha aprobado, con una nota media de 6,86. Estas cifras suponen un descenso con respecto a las cifras del curso pasado; cuando aprobó el 94,4% con una nota media de 7, antes del periodo de revisión. El porcentaje de aprobados definitivos fue finalmente un 95,7% y la media, un 7,17 tras la revisión.

Ruiqi Jinzhang, alumna del colegio San Buenaventura de Murcia, ha obtenido la nota más alta en la fase general de la PAU con un 10 sobre 10; la misma nota con la que acabó el bachillerato. La segunda mejor nota ha sido la de Martín Vicente Ferrer, estudiante del IES Eduardo Linares Lumeras, de Molina de Segura; quien ha obtenido un 9,988 en la PAU; y la tercera mejor calificación ha sido la de Marina Hernández López, alumna del Colegio de Fomento Monteagudo-Nelva, quien ha sacado un 9,875 en la fase general.

La nota de acceso se obtiene al ponderar la nota media del Bachillerato (60%) con la nota obtenida en la fase general de la PAU (40%). En el caso de estos tres estudiantes, su nota del Bachillerato es un 10.

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