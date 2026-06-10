El nivel de alerta por contaminación se activará cuando las PM10 alcancen 50 µg/m³ durante cinco horas

La Región de Murcia ya ha definido los umbrales concretos que activarán su futuro Plan de Acción a Corto Plazo frente a episodios de contaminación atmosférica. El plan establece dos niveles de activación: información y alerta. Cada uno de ellos se pondrá en marcha cuando se superen determinadas concentraciones de cinco contaminantes considerados prioritarios: partículas PM10, partículas PM2,5, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono troposférico.

En el caso de las partículas PM10, el nivel de información se activará a partir de una concentración de 50 microgramos por metro cúbico mantenida durante cinco horas consecutivas, mientras que el nivel de alerta se alcanzará con 80 microgramos por metro cúbico durante tres horas seguidas. Para las PM2,5 los umbrales serán de 35 y 50 microgramos respectivamente.

El dióxido de nitrógeno activará el nivel de información a partir de 150 microgramos por metro cúbico durante una hora y el de alerta cuando alcance 200 microgramos durante tres horas consecutivas. Los límites previstos para el ozono son de 180 y 240 microgramos por metro cúbico respectivamente, mientras que para el dióxido de azufre se fijan en 275 y 350 microgramos.

Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, estos niveles se han diseñado como una transición hacia los estándares europeos más exigentes que deberán aplicarse a partir de 2030.

La activación del plan corresponderá al Centro de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma, que utilizará tanto los datos de la red regional de medición como los sistemas de predicción desarrollados durante los últimos años. La Región cuenta actualmente con once estaciones fijas, una móvil y prevé incorporar otra más en el Valle de Ricote.

Una de las características más destacadas del documento es la creación de una red de coordinación entre administraciones. Participarán la Comunidad Autónoma, la Administración General del Estado y los ayuntamientos afectados por cada episodio de contaminación.

El plan obliga además a establecer un protocolo interadministrativo de comunicación que deberá concretar en los próximos meses quién emite los avisos, qué canales se utilizan y cómo se distribuye la información entre organismos públicos, centros educativos, servicios sanitarios, cuerpos de seguridad y entidades sociales.

La información pública incluirá datos sobre el contaminante responsable, duración prevista del episodio, zonas afectadas, colectivos de riesgo y recomendaciones sanitarias específicas. También se ofrecerán previsiones para los días siguientes cuando sea posible.

El consejero subrayó que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada desde el inicio de la legislatura para mejorar la vigilancia atmosférica.

Una red de estaciones de referencia nacional

La activación de las alertas no dependerá únicamente de las mediciones registradas por la red regional de vigilancia. El sistema incorporará también herramientas de predicción de la calidad del aire a 24 y 48 horas, desarrolladas a partir de modelos de simulación atmosférica que permiten anticipar la evolución de los contaminantes en cada municipio. Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, la Región de Murcia es la única comunidad autónoma que dispone de este tipo de previsiones a escala municipal, fruto de la colaboración con grupos especializados en modelización atmosférica de la Universidad de Murcia.

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Estas previsiones permitirán a las administraciones actuar con antelación cuando exista una alta probabilidad de que se superen los umbrales establecidos en el plan, facilitando la activación temprana de avisos y medidas preventivas. El objetivo es no limitar la respuesta pública a la constatación de un episodio de contaminación, sino disponer de margen para proteger a la población más vulnerable y reducir, en la medida de lo posible, la intensidad y duración de estos episodios antes de que alcancen niveles de alerta.