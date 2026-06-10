Murcia se suma al frente común de las autonomías por el paro médico y exige "responsabilidad" al Ministerio

Los consejeros de Salud de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, hicieron este miércoles frente común ante la inacción del Ministerio de Sanidad por el bloqueo de la negociación del Estatuto Marco y se plantaron en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). En el plante estuvo la consejera de Salud murciana, Isabel Ayala, quien coincide con sus homólogos en exigir al departamento que dirige Mónica García "soluciones inmediatas" ante el conflicto con profesionales, sindicatos y comunidades.

Esto llevó a que el encuentro terminara con la negativa unánime de todas las comunidades a votar siquiera los puntos del orden del día, relativos a las jornadas de 35 horas o la retribución de las guardias, entre otras.

Las continuas huelgas del colectivo médico está pasando factura a la asistencia sanitaria en la Región de Murcia, al igual que en el resto de territorios, con decenas de miles de cirugías, pruebas diagnósticas y consultas con el especialista suspendidas y retrasadas, lo que ha llevado a los responsables autonómicos a dar un golpe sobre la mesa.

En la convocatoria del Interterritorial de este miércoles, el Ministerio pretendía abordar con las comunidades el controvertido anteproyecto de Estatuto Marco, sin embargo a los responsables autonómicos ha molestado que se les cite una semana después de que el anteproyecto fuera aprobado por el Consejo de Ministros.

La polémica se encuentra más recrudecida que nunca desde que empezó a negociarse hace tres años y con la vista puesta en la quinta huelga médica del año -la octava desde que se inició el conflicto en el verano de 2025-, que arranca el próximo lunes 15 de junio y que volverá a vaciar las consultas de especialistas.

La Consejería de Salud de la Región se ha sumado así al frente común de las comunidades que exigen a la ministra Mónica García que asuma su responsabilidad en el conflicto que tiene abierto con los profesionales y sindicatos por el Estatuto Marco y que "retome el diálogo con los agentes sindicales".

La titular murciana recuerda que es el Ministerio el que dispone de la capacidad normativa para modificar el Estatuto Marco, a alcanzar un acuerdo en el ámbito estatal y dar respuesta a las demandas planteadas, al tiempo que señala que la persistencia del conflicto "evidencia que el problema de fondo continúa abierto y que no se ha alcanzado el necesario consenso con el colectivo médico", situación que "hace imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo".

Los sindicatos piden otro interlocutor para resolver el conflicto

Los sindicatos médicos que componen el comité de huelga médica exigían este miércoles al Gobierno que nombre otros interlocutores para desatascar el conflicto ante la incapacidad del Ministerio de Sanidad de poder llevar a cabo una negociación.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) remitían un comunicado para desmontar varias afirmaciones de Sanidad sobre el Estatuto Marco y las reivindicaciones médicas que consideran "falsas".

Previamente al Consejo Interterritorial, Sanidad había enviado una carta al comité de huelga en la que reitera su "convicción de que la vía del diálogo sigue siendo el mejor instrumento para resolver este conflicto".