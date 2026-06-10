Murcia, entre las provincias con más fallecidos en accidentes agrícolas con maquinaria

El campo español sigue siendo una de las actividades más esenciales para la economía y el abastecimiento de la sociedad, pero también una de las que convive con mayores riesgos laborales. Un nuevo informe revela que, entre 2010 y 2023, 1.620 personas perdieron la vida en siniestros relacionados con la actividad agraria, una cifra que equivale a una media de 116 fallecidos al año, o lo que es lo mismo, una muerte cada tres días.

La investigación, elaborada por Fundación Mapfre junto con especialistas de la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza, concluye que la maquinaria agrícola estuvo presente en casi nueve de cada diez accidentes mortales. En concreto, intervino en el 86,9% de los casos, con el tractor como principal protagonista de la siniestralidad, al estar implicado en más de 1.140 fallecimientos durante el periodo analizado.

Antonio Guzmán, director de Seguridad Vial, Salud y Prevención de Fundación Mapfre, destaca que el sector agroalimentario desempeña un papel estratégico para el país, pero recuerda que también está especialmente expuesto a riesgos derivados del uso de maquinaria y de la intensidad de las labores agrícolas. Por ello, subraya la importancia de la investigación para mejorar la prevención y reducir el número de accidentes mortales.

Pese a la gravedad de las cifras, el estudio aprecia una evolución positiva. Tras alcanzar su punto más alto en torno a 2013, con cerca de 180 fallecidos, la mortalidad ha experimentado una tendencia descendente. Desde 2014 los registros bajaron de forma significativa y, en los últimos años, se han mantenido generalmente entre los 100 y los 120 casos anuales. En 2023, último ejercicio analizado, la cifra rondó el centenar de víctimas.

La distribución territorial muestra varios puntos especialmente afectados. Entre ellos figura el litoral mediterráneo, donde la Región de Murcia aparece entre las provincias con mayor número de fallecidos por siniestros agrícolas con maquinaria implicada, con 69 casos registrados durante el periodo estudiado, una cifra similar a la de Valencia.

El vuelco continúa siendo, con diferencia, el accidente más letal. Representa el 57% de los siniestros mortales con maquinaria y, en la inmensa mayoría de los casos, tiene como protagonista al tractor. Tras los vuelcos se sitúan los accidentes de circulación, los atropellos y autoatropellos, los aplastamientos y los atrapamientos por elementos móviles.

Un tractor trabaja junto a una bomba de agua. / EFE

Las labores agrícolas propiamente dichas concentran el mayor número de accidentes mortales, seguidas de las tareas de transporte y conducción y de los trabajos de mantenimiento. Entre las causas más frecuentes aparecen los desniveles del terreno, las salidas de vía y las imprudencias.

Carmen Jarén, catedrática de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Pública de Navarra, recuerda que estos sucesos rara vez obedecen a un único motivo. Según explica, suelen producirse por la combinación de factores relacionados con el terreno, la maquinaria y el comportamiento del operador. A su juicio, reducir la mortalidad exige renovar el parque de maquinaria, apostar por tecnologías más seguras y reforzar la formación preventiva.

El perfil de las víctimas también refleja una realidad preocupante. El 94% de los fallecidos fueron hombres y la edad media se situó cerca de los 60 años. Además, la incidencia es especialmente elevada entre los mayores de 65 años. El informe también contabiliza 27 menores fallecidos durante el periodo estudiado.

Los meses de primavera y verano concentran la mayor parte de los accidentes, con un volumen de siniestros un 30% superior a la media mensual. Mayo es el mes con más casos registrados. La mayoría de los accidentes se producen durante las horas diurnas, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Las parcelas agrícolas son el escenario más frecuente de los accidentes mortales, al concentrar el 39% de los casos. Les siguen los caminos rurales y las carreteras. En las fincas agrícolas, los desniveles del terreno y las imprudencias aparecen entre los factores más repetidos.

Incendios en cosechadoras y empacadoras

El estudio dedica además un apartado específico a los incendios en cosechadoras y empacadoras, una amenaza que adquiere especial relevancia durante los episodios de altas temperaturas. Los investigadores señalan que estos fuegos suelen originarse por la acumulación de restos vegetales en contacto con zonas calientes de la maquinaria, así como por averías mecánicas, eléctricas o hidráulicas. Entre 2016 y 2021 se registró una media anual de 92 incendios forestales provocados por cosechadoras y 17 por empacadoras.

Francisco Javier García, catedrático de la Universidad de Zaragoza, advierte de que trabajar con este tipo de maquinaria en condiciones de calor extremo y baja humedad implica un riesgo real de incendio, aunque recalca que existen tecnologías y protocolos de mantenimiento capaces de minimizarlo de forma eficaz.

Para reducir estos riesgos, los expertos plantean una estrategia basada en cuatro niveles de actuación: mejorar el diseño de las máquinas, reforzar las labores de mantenimiento y limpieza, incorporar sistemas de monitorización de temperatura y extender los sistemas automáticos de detección y extinción de incendios.

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Guzmán concluye que hoy se conoce mucho mejor cómo se producen estos accidentes e incendios y qué medidas ayudan a evitarlos. El desafío, añade, pasa ahora por convertir ese conocimiento en una cultura preventiva más sólida que contribuya a proteger la vida de quienes trabajan cada día en el campo.