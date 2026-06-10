Murcia exige a la ministra de Sanidad que asuma su responsabilidad en el conflicto del Estatuto Marco

La consejería de Salud de Murcia se ha sumado hoy a las comunidades autónomas que exigen a la ministra de Sanidad, Mónica García, que asuma su responsabilidad en el conflicto con profesionales y sindicatos por el Estatuto Marco, y le ha reclamado que “retome el diálogo con los agentes sindicales”.

Según ha explicado la consejera de Salud, Isabel Ayala, tras la reunión extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado en Madrid, 16 comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han pedido esta mañana al ministerio de Sanidad, “que alcance un acuerdo en el ámbito estatal y dé respuesta a las demandas planteadas”.

A su juicio, “las comunidades autónomas, como responsables de la organización y prestación de la asistencia sanitaria, asumen las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto, cuya raíz normativa no se sitúa en su ámbito competencial”.

"Estamos actuando con responsabilidad, adoptando medidas para garantizar la continuidad de la atención sanitaria y minimizar el impacto sobre la ciudadanía”, ha dicho.

La aprobación del Estatuto Marco en el Consejo de Ministros “no ha supuesto el cierre del conflicto” y la persistencia de la convocatoria de huelga “evidencia que el problema de fondo continúa abierto y que no se ha alcanzado el necesario consenso con el colectivo médico”, ha lamentado Ayala. Esta situación “hace imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo”, ha dicho.

Asimismo, la consejera murciana ha reclamado, con carácter inmediato, “medidas sostenidas en el tiempo que permitan acabar con el déficit estructural de profesionales sanitarios”.

El acuerdo de las comunidades demuestra que “la ministra se queda sola, no tiene ni el apoyo de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas, ante un problema que ha generado ella”, ha afirmado la consejera.

“Con nuestra presencia hoy aquí demostramos una vez más nuestra voluntad de trabajar para resolver lo importante, que son los problemas que están sufriendo los ciudadanos, generados por un ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo para reformar el Estatuto Marco, lo cual es exclusivamente su competencia y responsabilidad”, ha señalado.

Este conflicto, ha explicado, se produce en un contexto especialmente exigente para el sistema sanitario, “marcado por el déficit estructural de profesionales, el aumento de las jubilaciones, la cronificación de las patologías y el envejecimiento de la población.