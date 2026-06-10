El mercado medieval con fuego, halcones y música que convierte a este pueblo de Murcia en la escapada perfecta de este fin de semana

Cierra los ojos e imagina el olor a especias, el sonido de un laúd al fondo, puestos de madera cargados de objetos artesanales y una plaza transformada en un rincón de la Edad Media. Ese plan existe, está a pocos kilómetros de la capital y llega justo este fin de semana. Un mercado medieval con toda la ambientación, el carácter y el sabor de antaño aterriza en la Región de Murcia para convertirse en la escapada perfecta de junio.

Durante tres días (del viernes 12 al domingo 14 de junio) artesanos, mercaderes, músicos, cetrereros y animadores tomarán una de las plazas más emblemáticas de este pueblo de la Región para ofrecer una propuesta que mezcla tradición, cultura y disfrute para todos los públicos. Gastronomía tradicional, productos naturales, decoración, recreación histórica y ese ambiente festivo que solo los mercados medievales saben crear.

Jumilla, el escenario perfecto para viajar ocho siglos atrás

Y el lugar no podría ser más apropiado. Jumilla, ciudad del Altiplano murciano con más de 27.000 habitantes y una historia que se remonta a la Edad del Bronce, es el municipio elegido para acoger esta cita. Por su territorio pasaron íberos, romanos y musulmanes, dejando una huella que todavía late en cada rincón de su casco histórico. Una ciudad con tanto pasado que el ambiente medieval no será un decorado: será casi una extensión natural de su identidad.

El corazón del evento será la Plaza de Arriba, enclave histórico en pleno centro de Jumilla que durante este fin de semana quedará completamente transformado. Puestos temáticos, recreación de época y animación llenarán cada metro de este espacio para que vecinos y visitantes disfruten de una experiencia diferente, de esas que se recuerdan.

Imagen de archivo del Mercado Medieval de Jumilla en 2024. / L. O.

Fuego, halcones y música folk: una programación para no parar

Pero si hay algo que eleva este mercado por encima de lo habitual es su programación de actividades. Desde el mismo viernes a las 18.00, cuando arranca la inauguración oficial, la Plaza de Arriba no dará un momento de respiro.

Los más pequeños tendrán su propio universo en el rincón infantil: talleres de pintura de cofres y máscaras, juegos didácticos antiguos, mesas de ingenio, un dragón medieval, exposición de aperos y trajes de época... y el imprescindible paseo en burrito. Un espacio pensado para que los niños también vivan su propia aventura medieval.

Para el resto, la oferta no tiene desperdicio. Vendaval Folk será el grupo encargado de llenar el mercado de melodías medievales a lo largo de los tres días, con diferentes formatos: desde actuaciones con bailarina hasta el espectáculo nocturno 'Los Lobos Salvajes', que subirá la temperatura cada noche. El plato fuerte llega cuando cae el sol: 'Ánimas de la Noche', un espectáculo de música folk y fuego que cerrará las noches del viernes, sábado y domingo con toda la magia que uno espera de un mercado medieval de verdad.

Y entre medias, los vuelos de cetrería: halcones sobrevolando la plaza en pases que se repetirán varias veces cada día, uno de esos momentos que dejan huella en los más pequeños (y en los no tan pequeños).

Tres días, un solo plan

El sábado y el domingo el mercado abre a las 11.00 de la mañana, con actividades ininterrumpidas hasta bien entrada la noche. El domingo, el cierre oficial está fijado a las 22.00, poniendo el broche final a un fin de semana que promete convertir Jumilla en destino obligado de este junio.

Mapa de La Plaza de Arriba, en Jumilla, donde se instala el mercado.

También para artesanos y creadores

El Mercado Medieval de Jumilla no es solo un plan de ocio. Es también una plataforma para artesanos, mercaderes y creadores que quieran mostrar su trabajo ante un público con ganas de descubrir productos únicos. La organización corre a cargo de Mercados Arlekin, y quienes estén interesados en participar como expositores pueden contactar a través del 628 100 548 (WhatsApp).

Llegar a Jumilla es sencillo: la N-344 conecta la ciudad con el resto del sureste peninsular, y desde Murcia capital, Yecla, Cieza o incluso localidades de Albacete el acceso es directo por carretera regional. Un plan con historia, con sabor y con el sello inconfundible del interior murciano. La Edad Media espera en Jumilla.