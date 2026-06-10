Llegan las noches tropicales a Murcia: la Aemet avisa de calor intenso y posibles tormentas este fin de semana

El fin de semana llega a la Región de Murcia con la posibilidad de tormentas en el Noroeste, temperaturas al alza y noches tropicales en el litoral cartagenero. Carlos Santos, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) destinado en Murcia, pone orden en medio de la confusión generada por algunos pronósticos que apuntaban a la llegada de una dana.

Ni dana ni borrasca: qué es lo que llega realmente

Santos lo deja claro: no hay impacto directo de una dana sobre España ni sobre la Región de Murcia, a pesar de lo anunciado por otros organismos como Meteored España. Lo que llegará este sábado al suroeste de la Península Ibérica, concretamente a Portugal, es "un centro de bajas presiones", que no puede identificarse ni como una dana ni como una borrasca al uso, aunque comparte características con ambos fenómenos. Será este sistema el que, de forma indirecta, provoque las precipitaciones en el Noroeste murciano.

Las tormentas, eso sí, son solo posibles (el propio meteorólogo lo subraya) y, en caso de producirse, "quedarán limitadas a las zonas montañosas de la Región". Se esperan chubascos aislados tanto este miércoles por la tarde como el próximo domingo hacia la tarde.

Las temperaturas suben: el lunes, máximas de 36 grados en Murcia

Más allá de las precipitaciones, el dato que marcará el fin de semana es la subida gradual de los termómetros a partir del sábado. Hasta ese día, las mínimas y máximas se mantendrán estables: Murcia se moverá entre los 18 y los 32 grados, Cartagena entre los 20 y los 28, Lorca entre los 16 y los 32, Caravaca de la Cruz entre los 13 y los 30, e Yecla entre los 14 y los 31.

El domingo, el calor apretará un poco más. Murcia rozará los 34 grados de máxima, Lorca los 33, Yecla también los 33, mientras Caravaca subirá hasta los 32 y Cartagena se mantendrá estable en los 28. Pero será el lunes cuando llegue el pico de calor. Los termómetros marcarán hasta 36 grados en Murcia, 33 tanto en Lorca como en Yecla, 31 en Caravaca de la Cruz y 28 en Cartagena, donde el mar seguirá ejerciendo de colchón térmico.

Noches tropicales en el litoral: Cartagena, en el punto de mira

El otro fenómeno que destaca el meteorólogo son las noches tropicales, aquellas en las que la temperatura mínima no baja de los 20 grados. Estas se concentrarán especialmente en el litoral cartagenero, que será la zona que las registre de forma más sostenida durante el fin de semana. En la ciudad de Murcia, la última noche tropical se vivió en la madrugada de este martes a miércoles, un aviso de lo que está por llegar.