La Asamblea estrecha el cerco sobre Isabel Ayala por su presunta responsabilidad en la trama de las prótesis

Hasta dos preguntas sobre la trama de las prótesis tuvo que responder la consejera de Salud, Isabel Ayala, en su primera sesión de control del jueves de la semana pasada. La oposición, sin embargo, no parece satisfecha con las explicaciones de la sustituta de José Antonio Pedreño, saliente del Gobierno autonómico en la última remodelación de Fernando López Miras.

Quien fuera directora gerente del Servicio Murciano de Salud desde septiembre de 2023 hasta mayo de este año, cuando se estableció una red de fraude sanitario y económico que operó entre 2018 y 2025 en la Arrixaca y que facturó materiales no homologados y caducados al SMS por valor de casi 7 millones de euros, será objeto de la pregunta al presidente López Miras en la sesión de control de este jueves.

"¿Qué razones justifican que haya nombrado consejera de Salud a quien era la máxima responsable del Servicio Murciano de Salud mientras se producía el presunto fraude de las prótesis investigado por la UDEF, en lugar de exigir responsabilidades por los controles que fallaron y garantizar toda la verdad a los pacientes afectados?" Es la pregunta que registrada por el Grupo Socialista y que formulará su portavoz, Carmina Fernández.

Miralles (PP) exige a PSOE y Podemos que justifiquen la petición de sendas comparecenicas, una actuación "insólita"

Además, la consejera Ayala también comparecerá en la Comisión Especial de Investigación sobre derivaciones presuntamente irregulares a la sanidad privada, en su condición de antigua directora gerente del SMS.

Su comparecencia, si así lo decide la Junta de Portavoces, coincidirá en fecha con la del subdirector de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación del SMS, Carlos Arenas, si el grupo proponente justifica su relación con el objeto de esta comisión de investigación. También se ha pedido la justificación de la comparecencia del coordinador de la unidad de aprovisionamiento integral del SMS, Vicente Fernández.

Estas peticiones de justificación, que en anteriores solicitudes de comparecientes no han sido necesarias, fueron calificadas de "insólitas" por la diputada de Podemos, María Marín, y descritas por la viceportavoz del Grupo Socialista, Marisol Sánchez, como una "extralimitación" de las funciones del presidente de la Comisión, el popular Miguel Ángel Miralles. En opinión de Sánchez, tener que justificar la comparecencia de un cargo que tiene entre sus funciones la calidad asistencial y evaluación en el SMS "coarta los derechos" del grupo Socialista.

Las propuestas del Partido Popular para comparecer fueron rechazadas

Miralles explicó que como presidente de la Comisión de Investigación pedirá a los Servicios Jurídicos asesoramiento en esta cuestión, por lo que el nombre se somete a votación y, en caso de salir elegido como finalmente ha ocurrido, tendría que justificarse por el grupo proponente en lo que respecta a la relación del convocado con las derivaciones a la sanidad privada.

La sesión en la que comparecerá Ayala, y presumiblemente también Arenas, irá precedida por otra sesión en una fecha anterior en la que comparecerán María Auxiliadora Moreno, exsecretaria general técnica SMS, y Asensio López Santiago, exdirector gerente del SMS.

Estos cuatro nombres han sido consensuados por PSOE, Podemos y Vox, a propuesta de este último grupo, resultando aprobados por la mayoría de votos de estas tres formaciones.

La propuesta de la diputada del Grupo Popular María del Carmen Ruiz para que comparecieran el director gerente del área 7 Murcia-Este, Ángel Baeza; el director médico hospital Los Arcos, Lázaro de Castro; y el gerente del área 8 del Mar Menor, Rafael Gómis, no ha sido apoyada por el resto de grupos, siendo rechazada.

Explicaciones de Ayala

Hasta ahora, la consejera Ayala ha estado insistiendo en que fue el Servicio de Inspección del SMS quien dio la voz de alarma y denunció la trama a las autoridades, siendo un "actor decisivo" para que se iniciara la investigación. "Aquí no se miente", aseguró en sesión de control, al tiempo que exigió que "dejen a la Fiscalía y al juez" trabajar.

Asimismo, insistió en que "la salud de los ciudadanos está garantizada" y que la trama responde a una "supuesta manipulación de los partes quirúrgicos de los implantes para incrementar su facturación". Es decir, se trataría solamente de un "fraude económico en adquisición y facturación" de las prótesis.

Ayala se comprometió a crear lo antes posible un Registro Regional de Prótesis Implantables "como elemento fundamental en la trazabilidad" y avanzó que la Consejería tomará las "acciones necesarias para recuperar todo el dinero defraudado".