"No hay impacto ambiental": el sector náutico responde al debate sobre las motos de agua en el Mar Menor

La reciente intensificación del debate público en torno a las motos de agua en el entorno del Mar Menor ha reabierto una discusión que, según el sector náutico, vuelve a apoyarse en percepciones más que en evidencias contrastadas. Tras la publicación de informaciones que apuntan a un aumento de la presión social para restringir o incluso prohibir esta actividad, el presidente de la Asociación Náutica de la Región de Murcia y de la Federación Española de Motonáutica, José Miguel Martínez Castejón, ha trasladado su malestar por lo que considera un relato "desalineado con los datos técnicos y jurídicos existentes".

Martínez Castejón, empresario vinculado al sector desde hace más de tres décadas, sostiene que las afirmaciones difundidas por algunos colectivos no se corresponden con la realidad operativa ni ambiental de la navegación recreativa. Recuerda que la propia normativa estatal, en referencia al Real Decreto 118/2024, recoge en su preámbulo que la navegación en el Mar Menor no es responsable de los problemas ecológicos de la laguna, un punto que el sector interpreta como una validación institucional de su postura.

En una comunicación dirigida a Capitanía Marítima de Cartagena, el dirigente náutico insiste en que las acusaciones sobre impacto en los fondos marinos no tienen base física: las motos acuáticas, explica, funcionan mediante impulsión de agua superficial, lo que impediría cualquier interacción significativa con el sustrato. "No pueden succionar algas adheridas al fondo ni alterar praderas marinas", sostiene en su argumentario técnico, en el que también incluye referencias a estudios realizados en otros entornos insulares con resultados de afección "nula o baja".

No se ha registrado ningún accidente con una moto de agua y bañistas en décadas, aseguran

Otro de los puntos más sensibles del debate es el ruido subacuático. En este aspecto, el responsable del sector náutico afirma que la transmisión del sonido desde la superficie al medio marino es mínima, apoyándose en el comportamiento físico del agua como barrera acústica. Además, recuerda que las embarcaciones actuales cumplen con normativa europea estricta y que la actividad en la laguna es estacional y limitada.

En materia de seguridad, Martínez Castejón cuestiona la existencia de un problema estructural. Según expone, las estadísticas de la Dirección General de Marina Mercante no recogen accidentes significativos entre motos de agua y bañistas.

"No existe un solo caso documentado relevante en décadas", afirma, al tiempo que subraya que los incidentes se asocian más a conductas individuales que al propio medio de navegación. El presidente del sector náutico también ha reaccionado a las propuestas surgidas en el Comité de Representantes del Mar Menor, donde se ha planteado solicitar nuevos estudios científicos y limitar la concesión de licencias a actividades vinculadas a motos de agua. A su juicio, esta línea de actuación responde más a presiones de determinados colectivos ecologistas que a un análisis técnico equilibrado.

El sector está trabajando para fomentar el patrullaje con este medio de transporte

El dirigente ha llegado a denunciar lo que considera una dinámica de estigmatización del sector. "No es cuestión de dinero, que también; son unas 100 familias las que trabajan en este sector y dan un servicio turístico. Se trata de un derecho que tienen centenares de personas que navegan en el Mar Menor respetando el medio ambiente, a las que no se les puede negar el derecho a navegar o explotar sus negocios por el capricho y autoritarismo de unos pocos, apoyados por falsas y absurdas acusaciones", sostiene.

Martínez Castejón va más allá y atribuye parte de la controversia a una creciente actitud intervencionista por parte de determinados colectivos. Según afirma, "la envidia es la primera enfermedad de este país, pero en los últimos años el autoritarismo está creciendo a pasos agigantados". En su opinión, quienes promueven nuevas restricciones actúan desde la convicción de que pueden decidir qué actividades son admisibles en el Mar Menor, incluso manteniendo acusaciones que considera infundadas. El representante náutico subraya además que, entre las decenas de estudios científicos realizados sobre la laguna, ninguno ha señalado a la navegación de recreo, incluidas las motos acuáticas, como responsable de los problemas ambientales que afectan al ecosistema.

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Martínez Castejón insiste en la necesidad de separar percepción social y evidencia científica. "No se trata de opinar, se trata de conocer, por ejemplo, cómo funciona realmente una moto acuática", sentencia.