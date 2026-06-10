El ganado que planta cara a las llamas: los propietarios forestales analizan el potencial del silvopastoreo

A las puertas de un verano que vuelve a llegar marcado por las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios forestales, iniciativas centradas en la gestión preventiva del monte cobran especial relevancia. La reciente emergencia registrada en Los Garres, hace apenas una semana, ha vuelto a recordar la importancia de actuar antes de que se produzca el fuego.

En este contexto, la Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia (Profomur) celebrará el próximo 12 de junio un seminario web dedicado al papel del silvopastoreo y la ganadería extensiva como herramientas de prevención de incendios y desarrollo rural.

Bajo el título 'Ganadería extensiva y reto demográfico: silvopastoreo, prevención de incendios y oportunidades rurales', la jornada, gratuita y abierta al público, abordará cómo esta práctica tradicional, que combina aprovechamiento ganadero y gestión forestal, puede contribuir a reducir la acumulación de combustible vegetal en los montes y mejorar la resiliencia del territorio.

Desde Profomur destacan que el silvopastoreo permite "reducir combustible vegetal, mantener paisajes rurales y generar nuevas oportunidades económicas en zonas con dificultades demográficas". La entidad subraya que los animales desempeñan una función clave al controlar el sotobosque de forma natural, creando discontinuidades en la vegetación que dificultan la propagación de grandes incendios.

El silvopastoreo es una de las mejores defensas del monte contra el fuego. / Profomur

El encuentro también analizará la relación entre el pastoreo extensivo y la conservación del suelo, la fijación de carbono y la restauración forestal. Además, se expondrá una experiencia práctica desarrollada en Gran Canaria sobre gestión preventiva e implicación de propietarios forestales.

La sesión contará con las intervenciones de Ramiro Palacios, responsable de Pastoralismo y Desarrollo Rural de Agrovidar; Jorge Mongil, profesor de la Universidad Católica de Ávila; y Carlos Velázquez, técnico responsable del Céntimo Forestal del Cabildo de Gran Canaria.

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La iniciativa forma parte de un proyecto financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.