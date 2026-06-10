Espinosa de los Monteros presenta Atenea el próximo miércoles en Murcia

Iván Espinosa de los Monteros, exsecretario general y exportavoz en el Congreso de los Diputados de Vox, visita la Región de Murcia el próximo miércoles para presentar Atenea, un 'think tank' con el que pretende, según sus propias palabras recogidas en la web de la entidad, "aportar un grano de arena al debate público en España".

Esta entidad civil trabaja para promover y defender los valores liberal-conservadores, impulsando un debate constructivo sobre políticas y principios que fortalezcan la sociedad española.

Espinosa de los Monteros participará junto a empresarios de la Región de Murcia en la mesa redonda 'La España que viene', en la Finca Buenavista de Murcia, el 17 de junio a las ocho de la tarde.

La jornada comenzará con un desayuno informativo con los medios de comunicación en el Hotel Rincón de Pepe de Murcia. Durante el tiempo que esté en la ciudad está previsto que se vea con José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox en la Región hasta que la dirección nacional decidió apartarlo, abriéndole un expediente de expulsión. El propio Espinosa de los Monteros tiene otro expediente abierto con el mismo fin.

Muy crítico con la formación que cofundó, en los últimos meses ha pedido la celebración de un congreso extraordinario para que los afiliados sean escuchados y decidan el rumbo del partido. Sin embargo, nada hace pensar que ese congreso vaya a tener lugar.