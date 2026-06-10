Cuarenta años de autonomía regional, a examen en una nueva publicación de la UMU

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, presentó este jueves en el Centro de Cultura Cárcel Vieja la publicación ‘40 años de Autonomía en la Región de Murcia. Volumen 3’, impulsada por la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia.

La obra reúne aportaciones de profesores universitarios, gestores públicos y especialistas de distintos ámbitos con el objetivo de ofrecer una visión rigurosa sobre los avances logrados durante cuatro décadas de autogobierno y los desafíos que aún quedan pendientes en la Región.

Durante su intervención, Ortuño destacó que la autonomía "va mucho más allá de las instituciones y las competencias administrativas2 y la vinculó con la capacidad de una sociedad para identificar sus problemas, fijar prioridades y diseñar soluciones adaptadas a su realidad. En este sentido, afirmó que, tras más de 40 años de autogobierno, la Región de Murcia cuenta con experiencia suficiente para abrir una nueva etapa en la que no solo se trate de gestionar, sino de hacerlo "cada vez mejor".

El consejero subrayó también que una de las principales aportaciones de la publicación es su reflexión sobre la mejora de la calidad de las decisiones públicas a través del uso de la evidencia científica y la evaluación continua de los resultados. Según indicó, una política pública no concluye con la aprobación de una ley o un programa, sino cuando se comprueba que ha contribuido realmente a mejorar la vida de los ciudadanos.

El volumen dedica una sección específica a cuestiones transversales como la aplicación de la ciencia a las políticas públicas, la financiación autonómica, la participación ciudadana y la incorporación de la perspectiva de género en la acción pública. Estos aspectos son abordados como elementos clave para afrontar los retos de las administraciones del siglo XXI.

Mejora continua de los servicios públicos

Ortuño enmarcó esta visión en la línea de trabajo del Gobierno regional, basada, según señaló, en la planificación, la evaluación y la mejora continua de los servicios públicos. El consejero defendió una administración moderna, capaz de planificar más, improvisar menos, actuar con visión de futuro y medir los resultados de sus actuaciones.

Asimismo, resaltó la colaboración entre el Gobierno regional y la Universidad de Murcia para fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la calidad de las políticas públicas. En este contexto, agradeció el trabajo desarrollado por la Cátedra de Políticas Públicas y por su director, Ismael Crespo Martínez, al consolidar un espacio de encuentro entre el ámbito académico, la administración y la sociedad.

La publicación, que incorpora un prólogo del presidente Fernando López Miras, analiza la evolución de políticas públicas fundamentales para el desarrollo regional, entre ellas las relacionadas con la educación, la universidad y la ciencia, la sanidad, los servicios sociales, la agricultura, el agua, el medio ambiente, la protección del Mar Menor, el turismo, las infraestructuras y la ordenación del territorio.

Ortuño concluyó que el futuro de la gestión pública debe apoyarse en tres pilares: conocimiento riguroso, participación ciudadana y evaluación permanente. "Más conocimiento nos permite decidir mejor, más participación nos ayuda a escuchar mejor y más evaluación nos permite servir mejor a los ciudadanos", señaló.

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Al acto contó con la intervencion del vicerrector de Comunicación y Divulgación Científica de la UMU Pedro Hellín; la vicedecana de Estudios de Ciencias Políticas de la UMU, Antonia González; y el catedrático de Ciencia Política y Administración Pública en la UMU y director del Departamento de Ciencia Política, Antropología Social y Hacienda Pública, Ismael Crespo.