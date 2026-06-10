La Asamblea encarga al Gobierno regional que conecte por autovía Lorca, Caravaca y Jumilla

Un corredor interior que conecte las localidades de Lorca, Caravaca y Jumilla. Es una de las peticiones encomendadas este miércoles al Gobierno regional por la Asamblea autonómica. En concreto, la moción de Vox le insta a proceder, con carácter prioritario, a la actualización integral de los estudios informativos, estudios de impacto ambiental y proyectos de trazado correspondientes a los corredores Lorca-Caravaca, Caravaca-Jumilla y Santomera-Yecla, adaptándolos a la normativa técnica, ambiental y de seguridad vial vigente.

Para ello, le solicita que implemente los instrumentos financieros necesarios para garantizar la construcción de estos corredores y de la Autovía del Norte.

El portavoz de la formación de Santiago Abascal en la Cámara, Rubén Martínez Alpañez, explicó que "la España rural se vacía, no solo por falta de servicio, sino también por las malas conexiones viarias". Asimismo, pidió "incrementar nuestra capacidad para competir a través de la inversión y la realización de infraestructuras". "Por eso es de sentido común actuar con urgencia en la puesta en marcha de las obras que necesita nuestra región", clamó.

La España rural se vacía, no solo por falta de servicio, sino también por las malas conexiones viarias Rubén Martínez Alpañez — Portavoz Vox Asamblea

La moción insta al Ejecutivo de Fernando López Miras a elaborar, en el plazo máximo de doce meses, un Plan Director de Infraestructuras Viarias del Interior Regional que incluya evaluación actualizada de la demanda de movilidad análisis coste-beneficio, definición de prioridades de actuación, planificación plurianual, estimación presupuestaria y alternativas técnicas escalonadas conforme a criterios de viabilidad económica y funcionalidad territorial.

Martínez Alpañez explicó que el objetivo de la propuesta es poner en marcha "todos los trabajos necesarios para conectar estas ciudades tan importantes de nuestra Región", insistiendo en que "no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".

La iniciativa reclama también priorizar actuaciones inmediatas de mejora de la seguridad vial y capacidad funcional en los corredores existentes, incluyendo, entre otras, la eliminación de puntos de concentración de accidentes y medidas específicas de ordenación del tráfico pesado.

También se insta al Gobierno de España a dotar a la Comunidad de una financiación "justa"

Durante la sesión, los grupos parlamentarios articularon un texto de transacción que incorporó aportaciones del PP y PSOE. La resolución final incluyó la actualización del tramo no ejecutado de la carretera RM-1.

El debate parlamentario ha evidenciado discrepancias en torno a las fórmulas de financiación para unas obras cuyo coste global estimado por el PSOE ronda los 975 millones de euros. Finalmente, se acordó la inclusión de un punto séptimo que insta al Gobierno de España a autorizar los mecanismos financieros y a dotar a la Comunidad de una financiación "justa".

La iniciativa contó con el rechazo del diputado José Luis Álvarez-Castellanos, de Podemos-IU-AV, integrado en el Grupo Mixto, quien calificó el gasto de "innecesario" en el contexto del déficit de los servicios públicos esenciales. Según él, es más necesaria la construcción de un nuevo hospital en Lorca.

El texto base de la moción recibió 42 votos a favor, uno en contra y una abstención, mientras que los puntos referentes al Plan Director y a la solicitud de autorización financiera y fondos estatales se aprobaron por separado con 29 votos a favor, uno en contra y 14 abstenciones.