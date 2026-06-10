El ácido acetilsalicílico, principio de la aspirina, se cuela entre los medicamentos con más faltas en las farmacias murcianas

Los medicamentos con problemas de suministro en las farmacias de la Región de Murcia, lejos de reducirse, se mantiene y sigue creciendo. En estos momentos, hay 826 fármacos que registran faltas, según la información oficial de este mismo miércoles del Centro de Información del Medicamento (CIMA) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

En este caso, la principal novedad y que resulta especialmente llamativa es el ácido acetilsalicílico, principio activo de la aspirina, que aparece por primera vez entre los medicamentos con mayor número de faltas declaradas en España, representando el 4 % del total nacional.

La presentación afectada corresponde principalmente a un laboratorio que comercializa el medicamento en formato de 75 mg, envase de 30 comprimidos. Además, la lista de problemas de suministro de la Aemps incluye la presentación de 100 mg, envase de 500 comprimidos, comercializada por otro conocido laboratorio de medicamentos genéricos de nuestro país y Aspirina Plus 500 mg/50 mg 20 comprimidos.

Luda Partners, la red de farmacias conectadas para detectar los problemas de suministro y darle solución con la búsqueda de los medicamentos que necesitan los pacientes de cada territorio, ha dado a conocer su último informe, en el que detalla que el problema del desabastecimiento de medicamentos no da tregua, ya que en las últimas semanas se han notificado 11.785 incidencias de falta de suministro correspondientes a 1.538 productos farmacéuticos diferentes. "Estas cifras reflejan la magnitud y diversidad de un fenómeno que lleva años enquistado en el sistema sanitario español", insisten.

La aparición del ácido acetilsalicílico entre los medicamentos con más faltas notificadas "refleja la presión que soporta desde hace años el sistema de suministro farmacéutico en España", recuerdan. Detrás de este fenómeno confluyen distintas causas coyunturales, como el aumento puntual de la demanda en determinadas épocas del año, el incremento de los costes de producción, las tendencias impulsadas por las redes sociales o los conflictos internacionales que continúan tensando la cadena global de suministro.

A estos factores se suman otros problemas estructurales señalados por el sector, como determinadas políticas administrativas o el bajo precio de algunos medicamentos, que dificultan su rentabilidad y producción.

Colirios y antihemorrágicos

En el análisis por comunidades autónomas se observa que entre los cinco medicamentos que presentan más faltas en la Región de Murcia se encuentran un par de colirios para el glaucoma, un fármaco usado para la terapia de la menopausia y otro para la insuficiencia pancreática, entre otros.

Los medicamentos con mayor número de faltas notificadas por las farmacias son los siguientes: Fixaprost, un colirio que combina latanoprost y timolol, indicado para el tratamiento del glaucoma y la hipertensión ocular. Lenzetto, una solución transdérmica de estradiol empleada en terapia hormonal para la menopausia. Kreon, pancreatina, indicado para la insuficiencia pancreática exocrina. Completando el top 5 está también Brimvera (brimonidina, otro colirio indicado para el tratamiento del glaucoma), y Amchafibrin (ácido tranexámico, utilizado para la prevención y el tratamiento de hemorragias).

Muchos de estos fármacos están destinados a pacientes crónicos, lo que amplifica la gravedad del problema, al tener en cuenta que el 54,3% de la población mayor de 15 años padece al menos una enfermedad crónica. Cifra que aumenta de forma notable entre los mayores de 65 años, donde el 40% de los hombres y el 44% de las mujeres presentan dos o más patologías crónicas. Según recoge el Documento de Desarrollo 2025–2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad del Ministerio de Sanidad.