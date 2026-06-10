Más de 117.000 viviendas de la Región deben adaptarse a las futuras exigencias de eficiencia energética

Las reglas del juego medioambientales y de eficiencia energética cambian para vehículos, electrodomésticos, sistemas de calefacción y refrigeración, procesos industriales o envases... pero también lo hacen para las viviendas. Los propietarios, aunque ya estén en posesión de una, no están exentos de seguir cumpliendo con las exigencias y criterios técnicos que, cada vez con mayor intensidad, marcan la conservación y rehabilitación energética de casas y edificios para los próximos años, con el fin de seguir contribuyendo a reducir la huella de carbono.

Los inmuebles representan una parte muy relevante del consumo energético y de las emisiones contaminantes en Europa, tanto por la energía necesaria para calefacción, refrigeración o agua caliente, como por la escasa eficiencia de gran parte del parque residencial construido hace décadas. Reducir las emisiones de CO2 asociadas a los edificios se ha convertido así en uno de los grandes objetivos de la Unión Europea, que persigue acelerar la rehabilitación energética de las viviendas para disminuir el consumo, rebajar la dependencia energética y avanzar hacia un modelo más sostenible y menos contaminante.

La Directiva de Eficiencia Energética en la Edificación ha endurecido las normas para que los inmuebles cumplan en los próximos años con los requisitos de eficiencia energética, que se califica de la A (óptima) a la G (con mucho margen de mejora por ser la menos eficiente) en función de los que cumplan.

Así, la UE exigirá que tengan como mínimo un certificado de eficiencia energética E en enero de 2030 y lo elevará hasta el D en 2033. En la práctica, esto supone que en la Región de Murcia más de 117.000 pisos y edificios se vean abocados a meterse en obras para adecuarse a las normas comunitarias de aquí a entonces, según los datos disponibles en el Registro de Certificaciones Energéticas de la Comunidad y dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

Cabe recordar que esta certificación es de obligado cumplimiento para todos los bloques de viviendas o casas de nueva construcción y también para los de segunda mano que se quieran vender o alquilar. La clasificación se compone de 7 letras: cuatro primeras (A, B, C y D) se consideran aprobadas, mientras que las tres restantes (E, F y G) significan que no aprueban el examen. Para subir la ‘nota’, necesitarán mejorar el aislamiento térmico, cambiar ventanas antiguas por modelos eficientes y usar equipos modernos de climatización (como la aerotermia o bombas de calor), entre otros requisitos y siempre en función de cada caso concreto.

La E, la que más predomina

Actualmente, la mayoría de inmuebles que conforman el parque de vivienda regional tienen un calificación más baja de la D, siendo la E la calificación más predominante. Y… ¿cuáles obtienen las calificaciones máximas? Sobre todo aquellas viviendas de nueva construcción: aunque no tengan la obligación legal de obtener el nivel más alto de eficiencia energética, sí que las estrictas exigencias actuales hacen que arquitectos, constructores y demás profesionales que forman parte del sector de la construcción no se ‘pillen los dedos’ y obtengan de forma natural una calificación de A o B.

Los datos referentes a los 45 municipios de la Región de Murcia reflejan el peso del parque inmobiliario construido antes de la entrada en vigor de las actuales exigencias de eficiencia energética. Muchas de estas viviendas presentan escaso aislamiento térmico, cerramientos antiguos y sistemas de climatización menos eficientes, factores que influyen directamente en la obtención de etiquetas energéticas bajas. En España las medidas de eficiencia energética en viviendas llegaron de forma progresiva, pero las verdaderas exigencias técnicas no empezaron a aplicarse con fuerza hasta los años 2000. Por eso gran parte de las viviendas construidas entre los 60, 70, 80 e incluso 90 tienen hoy calificaciones E, F o G.

Además, en municipios costeros y turísticos el elevado número de apartamentos construidos durante décadas de expansión urbanística explica parte de la concentración de viviendas con calificaciones E, F o G. En las grandes ciudades, por su parte, la antigüedad de numerosos barrios residenciales continúa condicionando la eficiencia energética del parque de viviendas.

Murcia, a la cabeza

En concreto, el municipio de Murcia lidera ampliamente el listado regional con 33.709 viviendas de baja eficiencia energética. Le sigue Cartagena, con 18.648 inmuebles en estas categorías, mientras que San Javier alcanza las 7.342 viviendas.

En el grupo de municipios con mayor número de viviendas calificadas con letras E, F o G también destacan Molina de Segura, con 5.543; Mazarrón, con 5.063; y Torre Pacheco, con 4.293. La costa regional concentra buena parte de este parque residencial menos eficiente. San Pedro del Pinatar registra 3.958 viviendas de baja calificación energética; Águilas suma 3.667; y Los Alcázares contabiliza 3.574.

La Comunidad lleva tiempo ofreciendo ayudas para la rehabilitación energética. Sin ir más lejos, la Consejería de Fomento y Desarrollo Territorial concedía el pasado mes de febrero 15,7 millones de euros para que unas 900 viviendas solo del municipio de San Javier diesen el salto hacia un modelo más sostenible y eficiente.

Viviendas con baja eficiencia energética Abanilla : 399

: 399 Abarán: 589

589 Águilas : 3.667

: 3.667 Albudeite : 15

: 15 Alcantarilla : 2.593

: 2.593 Aledo: 62

62 Alguazas: 701

701 Alhama : 2.014

: 2.014 Archena : 1.141

: 1.141 Beniel : 517

: 517 Blanca : 403

: 403 Bullas : 30

: 30 Calasparra : 608

: 608 Campos del Río : 91

: 91 Caravaca : 839

: 839 Cartagena : 18.648

: 18.648 Cehegín : 824

: 824 Ceutí : 751

: 751 Cieza : 1.928

: 1.928 Fortuna : 671

: 671 Fuente Álamo : 1.362

: 1.362 Jumilla : 1.520

: 1.520 Librilla : 275

: 275 Lorca: 3.242

3.242 Lorquí : 451

: 451 Mazarrón : 5.063

: 5.063 Molina : 543

: 543 Moratalla : 273

: 273 Mula : 645

: 645 Murcia : 33.709

: 33.709 Ojós : 23

: 23 Pliego : 170

: 170 P. Lumbreras : 740

: 740 Ricote : 75

: 75 San Javier : 7.342

: 7.342 San Pedro: 3.958

3.958 Santomera: 744

744 Torre Pacheco : 4.293

: 4.293 Las Torres : 1.281

: 1.281 Los Alcázares: 3.574

3.574 Totana : 1.391

: 1.391 Ulea : 58

: 58 La Unión: 1.428

1.428 Villanueva : 317

: 317 Yecla: 2.772 Total: 117.240

Las obras para mejorar el ahorro energético de la casa o el piso pueden costar entre 4.000 y 8.000 euros

Una vivienda puede mejorar notablemente su calificación energética con una inversión de entre 4.000 y 8.000 euros. Eso sí, cada caso debe estudiarse de forma individual y concreta mediante un estudio energético que realice un técnico competente para ver en qué estado se encuentra y cómo se puede optimizar dicho inmueble. No obstante, muchos de ellos pueden mejorar notablemente su eficiencia con inversiones que serían relativamente moderadas.

Así lo asegura a este periódico Chari Contreras, vocal de la junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (Coamu), que explica que el problema de aquellas casas, pisos o edificios que tienen una E, F, o G puede responder principalmente a la antigüedad del parque edificatorio español.

«En el año 2020 se realizó un estudio a nivel nacional y se evaluó el estado del parque edificatorio. Más del 80% de los edificios existentes se sitúan en las letras E, F o G», señala. Según añade, la letra A «únicamente se consigue en el 0,2% del parque residencial», expone.

Contreras apunta directamente a la ausencia de normativa vinculada a temas de eficiencia energética antes de los años 80 como una de las principales causas. «Antes de los años 80 no había ninguna normativa de aplicación en la que se tratasen temas de eficiencia energética. Es a partir del año 80 cuando se empiezan a tener en cuenta aspectos como el aislamiento o las características que deben tener las carpinterías, explica».

La arquitecta recuerda que buena parte de las viviendas de la Región fueron construidas antes de esa fecha, por lo que presentan importantes carencias. «En muchísimas edificaciones no existe aislamiento en fachada», indica. Un problema que afecta directamente tanto al confort térmico como al consumo energético de las viviendas.

Además del aislamiento, la arquitecta destaca el papel de las ventanas y cerramientos. «En muchas viviendas anteriores al Código Técnico de la Edificación se usaban vidrios simples, que permiten que pasen el frío, el calor y el ruido», apunta. En este sentido, explica que las actuales exigencias constructivas son mucho más estrictas que las de décadas anteriores. El Código Técnico de la Edificación, actualmente en vigor en España, obliga a incorporar soluciones más eficientes tanto en aislamiento como en instalaciones energéticas. La vocal del Colegio de Arquitectos también subraya la importancia de las energías renovables y de los nuevos sistemas de climatización. «Las placas fotovoltaicas ayudan a conseguir un mayor ahorro energético», recuerda, a lo que se suman otros sistemas como la aerotermia o la geotermia, más eficientes que las antiguas calderas de gas.

De hecho, recuerda que las ayudas públicas vinculadas a la eficiencia energética ya excluyen instalaciones basadas en gas. Las líneas de ayuda más recientes vinculadas a la rehabilitación energética tienden a priorizar soluciones eléctricas y renovables, dejando fuera las instalaciones basadas en combustibles fósiles apunta.

Por último, recuerda que las administraciones siguen sacando distintas ayudas destinadas a impulsar la rehabilitación energética, por lo que animan a los propietarios y comunidades de vecinos de la Región de Murcia a informarse y solicitar asesoramiento técnico como el que ofrece el Colegio para adaptar sus viviendas a las nuevas exigencias energéticas.