Objetivo de Vox para 2027: arrebatar las competencias a Conchita Ruiz

Las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía sirven para ‘chivar’ a la Región de Murcia, que irá a las urnas en 2027, a qué aspira Vox en los pactos con el Partido Popular si estos últimos no alcanzan la mayoría absoluta. Es lo que le ocurrió en 2019 y en 2023 a Fernando López Miras y aún no hay encuestas que den por sentado que vaya a lograr los 23 escaños que necesita para olvidarse de Abascal.

Poco se puede hablar todavía de lo que ocurrirá en Andalucía, ya que esta misma semana comienzan las negociaciones, pero en las otras tres comunidades queda patente lo que quiere Vox: en todas ellas se ha hecho con la Vicepresidencia del Gobierno, con rango de consejería con las competencias de Desregulación, Familia y Servicios Sociales (Extremadura), Desregulación, Bienestar Social y Familia (Aragón) y Desregulación, Familia y Ayudas Sociales (Castilla y León).

En todas estos departamentos se incluyen atribuciones de inmigración, así como la capacidad para dificultar o vetar el acceso de ciertos colectivos a las ayudas sociales, lo que Vox entiende como ‘prioridad nacional’ y PP matiza como arraigo. Con estas consejerías, la gestión de los menores tutelados recae sobre quienes quieren cerrar la puerta de los hogares de protección a los menores tutelados extranjeros que llegaron a España sin sus padres.

En otras regiones han firmado el "endurecimiento del régimen interno de los centros de menores"

Conchita Ruiz es consejera de Política Social, Familias e Igualdad en la Región de Murcia. Es, por tanto, objetivo a batir de Vox de cara a las elecciones de 2027. Ella sabe mejor que nadie lo que es estar en el disparadero de Santiago Abascal. Durante la negociación de los Presupuestos de 2025—todavía vigentes—, Vox obligó al Gobierno regional a cerrar el centro de menores Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz. Pero no solo eso. Cuando Vox se enteró de que la Consejería de Economía y Hacienda cedió competencias a Política Social para que adquiriera «varias viviendas para instalar centros públicos de acogimiento de menores», su entonces presidente provincial, José Ángel Antelo, exigió una rectificación que no tardó en llegar. Ruiz publicaba en sus redes sociales hora y media después un mensaje en el que anunciaba la revocación de aquella orden. «Rectificar es de sabios. No volverá a suceder», escribió.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros seguirán estando en la diana de Vox si después de 2027 entran en el Gobierno murciano. En los acuerdos firmados este año con el PP en Castilla y León, Aragón y Extremadura queda por escrito el «rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad».

Esos gobiernos se comprometen a impulsar un plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal. Cabe recordar que el consejero de Presidencia y Acción Exterior, Marcos Ortuño, anunció en plena negociación de los Presupuestos de 2025 que, junto a Política Social, pondría en marcha un «comité técnico para establecer los mecanismos necesarios para intentar la reagrupación familiar en sus países de origen de los menores no acompañados».

Establecen que "el acceso a todas las ayudas se inspirará en el principio de prioridad nacional"

Queda claro también que no se creará «ni una plaza más» para menores migrantes. «No se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes». De esta forma, en esas comunidades quieren evitar que ocurra lo que pasó en Murcia, que tuvo que abrir nuevas casas de acogida cuando cerró el hogar de protección de Santa Cruz, aunque entonces esgrimieron como razón la necesidad de desarrollar un nuevo modelo de acogida más familiar y menos institucionalizado. Sin embargo, los acuerdos incluyen el «endurecimiento del régimen interno de los centros de menores». Es decir, un «refuerzo de los protocolos de intervención y disciplina» en estas instalaciones. La evolución del sistema hacia entornos más familiares para los menores tutelados queda ahora en entredicho.

Los de Abascal reclaman una auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración «con el objetivo de reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente». Verificar la edad de los inmigrantes, suprimir las subvenciones a oenegés que Vox entienda que favorecen la inmigración ilegal, crear una unidad contra el fraude del padrón y prohibir el burka y el nicab en espacios públicos son otras de las medidas que han firmado PP y Vox en aquellas comunidades y que a la Región ya han llegado a través de iniciativas de la Asamblea.

Por supuesto, se establece que «el acceso a todas las prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional», que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos «a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». Además de un período mínimo reforzado de empadronamiento, se tendrá en cuenta la contribución al sistema a través de las cotizaciones y se especifica que los migrantes sin papeles solo podrán acceder «exclusivamente a supuestos de urgencia vital».

La única buena noticia que podrá sacar el PP después de esto es que, tal y como refleja su documento marco para ordenar los acuerdos de gobernabilidad, a cambio de estas cesiones, Vox se comprometerá a aprobar los cuatro presupuestos con los que debería contar cualquier legislatura. La otra opción es lograr la mayoría absoluta.