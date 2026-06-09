La vanguardia de Maestro Espada y una muestra del Cante de las Minas ponen música al Día de la Región

'La Catedral del Cante' acogió este martes engalanada para la ocasión el acto institucional con motivo del Día de la Región de Murcia este 9 de junio. El edificio modernista de inspiración catalana diseñado por Víctor Beltrí, levantado con materiales como el hierro, el cristal y la piedra, acogió a una amplia representación de la sociedad murciana.

Al acto, encabezado por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y su Consejo de Gobierno, no faltaron autoridades civiles y militares, así como representantes de asociaciones y colectivos con el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, como anfitrión.

El secretario general del PSOE en la Región y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, quien llegó flanqueado por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y la portavoz socialista en la Asamblea, Carmina Fernández, pidió unidad a los ciudadanos para construir una Región de Murcia con más justicia social, calidad de vida y oportunidades.

“Hoy celebramos con orgullo lo que somos, pero, sobre todo, celebramos todo lo que nos une. Los ciudadanos de la Región compartimos historia, cultura y tradiciones, una forma de ser y de entender la vida única”, subrayó Lucas, quien citó el poema de Miguel Hernández que describió a los habitantes de la Región de Murcia como "dinamita, frutalmente propagada".

"Tenemos la suerte de que se reconozca la Cartagena moderna, la creativa y la generosa" Noelia Arroyo

El delegado del Gobierno quiso aprovechar para reivindicar “una Región donde nuestros jóvenes puedan acceder a una vivienda digna; donde nuestros alumnos tengan aulas climatizadas; donde nuestros bomberos tengan todos los recursos para garantizar la seguridad, donde no se juegue ni se ponga en riesgo la vida y la salud de nuestros pacientes. Una región de Murcia que tenemos que construir todos juntos”.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, resaltó antes del comienzo del acto que "tenemos la suerte de que se reconozca la Cartagena moderna, la creativa y la generosa, que se representa todo el año con tres de los premiados que hoy reciben el reconocimiento por parte del presidente de la Comunidad como son Joaquín Barberá, Ángel Mateo Charris y la Armada, así como a 'Duda', que tantos logros está consiguiendo con el Jimbee Costa Cálida que sigue proyectando la mejor imagen de la Región en todo el mundo".

"Hoy celebramos con orgullo lo que somos, pero, sobre todo, celebramos todo lo que nos une" Francisco Lucas

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP de la Región, Joaquín Segado, afirmó que la celebración de este día constituye "una demostración de que la Región de Murcia funciona, de que las cosas van bien y de que seguimos siendo una tierra que destaca por su normalidad institucional y por el compromiso de sus representantes con los ciudadanos".

El diputado puso en valor el reconocimiento otorgado a las personas y entidades distinguidas durante la celebración, ya que "nos reunimos para homenajear a hombres y mujeres que, con su esfuerzo, su trabajo y su dedicación, contribuyen cada día a engrandecer nuestra tierra y a proyectar el nombre de la Región de Murcia dentro y fuera de nuestras fronteras".

Al evento también asistieron el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, el coronel jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido Catalán, y el jefe superior de la Policía Nacional, Ignacio Fermín del Olmo, así como el Presidente Tribunal Superior de Justicia de la Región, Manuel Luna Carbonell, y el Fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera.

Asimismo, estuvieron presentes en el acto el rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, su homólogo de la Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, el presidente de la Agrupación Sardinera de Murcia, Pablo Ruiz Palacios, el recién elegido presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Miguel Ángel Jiménez Bosque, quien además celebraba con orgullo la medalla al actual entrenador del Jimbee 'Duda', y una variada representación de los cuerpos consulares en la Región, así como destacadas figuras del mundo de la Cultura como el presidente de la fundación Cristóbal Gabarrón, su hijo Cristóbal Gabarrón.

Las mejores imágenes del acto institucional del Día de la Región de Murcia que se ha celebrado en La Unión / Loyola Pérez de Villegas

Del Himno Nacional a la 'Fiesta Flamenca'

Todos ellos disfrutaron de una depurada selección de actuaciones musicales en el Antiguo Mercado Público de la ciudad minera que comenzó con 'Galliard Battaglia', de Samuel Scheidt, interpretado por el quinteto de metales de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, mientras los premiados avanzaban hacia el escenario en un cortejo cerrado por la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, el presidente de la Comunidad y el alcalde anfitrión.

Acto seguido, el mismo quinteto interpretó el Himno Nacional, poniendo al público de pie con solemnidad, para tras reproducir el vídeo creado con motivo del 44º aniversario del Estatuto de Autonomía, dar paso a la actuación de Maestro Espada, un dúo de hermanos basado en la fusión del folclore tradicional de la huerta murciana y la vanguardia pop, que deleitó al público con su tema 'Mayos', haciendo resonar en la 'Catedral del Cante' versos como "Encarnada rosa, feliz primavera. Los que han de cantar tu licencia esperan. Licencia darás, porque eres más bella que el cielo y la tierra y que las estrellas".

Tras las intervenciones de la presidenta del Parlamento Autonómico y el alcalde de La Unión, llegó el turno de mostrar la esencia del festival de flamenco más importante del mundo, con la actuación de guitarra flamenca a cargo de Antonio Muñoz Fernández, Bordón Minero en 1989, acompañado de los coristas palmeros David Contreras 'El Cardueli' y Agustín Garnés, que interpretaron la Alegría 'Bahía de Portmán', una pieza que evocó la luminosidad y la esencia marinera de la costa unionense, lo que a la vez provocó que los allí presentes recordaran el desastre ecológico que sufrió la zona.

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Por último, el broche de oro corrió a cargo de Álvaro Mora, Bordón Minero en 2022, a la guitarra junto a Manu Soto y Anabel Ribera al cante interpretando 'Fiesta Flamenca' en una actuación vibrante de bulerías y rumbas que dejó al público ensimismado.