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El tejido empresarial se prepara para afrontar los nuevos retos de sostenibilidad

AEMA-RM lanza ‘Junio Circular’, una iniciativa que abordará cuestiones clave como el nuevo Reglamento Europeo de Envases, el greenwashing o la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito empresarial

El proyecto pretende convertir el mes de junio en un espacio de reflexión, aprendizaje y actualización para el tejido empresarial regional.

El proyecto pretende convertir el mes de junio en un espacio de reflexión, aprendizaje y actualización para el tejido empresarial regional. / La Opinión

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La Opinión

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Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia (AEMA-RM) ha presentado ‘Junio Circular’, una programación especial de actividades dirigida a empresas, profesionales y personas emprendedoras con el objetivo de acercar algunos de los principales cambios regulatorios, ambientales y tecnológicos que marcarán los próximos años.

La iniciativa pretende convertir el mes de junio en un espacio de reflexión, aprendizaje y actualización para el tejido empresarial regional, abordando cuestiones de máxima actualidad relacionadas con la economía circular, la sostenibilidad, la regulación ambiental y la innovación.

La programación incluye dos jornadas online y una acción formativa presencial: Nuevo Reglamento Europeo de Envases (12 de junio); Greenwashing y comunicación ambiental empresarial (23 de junio); y Ecodia: Inteligencia Artificial para empresas y emprendedores (30 de junio), que incluirá además un espacio de networking empresarial en el Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIM-M).

Desde AEMA-RM señalan que las empresas se enfrentan actualmente a un escenario marcado por una creciente complejidad regulatoria, nuevas exigencias en materia de sostenibilidad y una acelerada transformación tecnológica que obliga a mantenerse permanentemente actualizado.

En palabras de Juan Ramón Escoda, gerente y secretario general de AEMA-RM: «Las empresas necesitan hoy más que nunca información útil, práctica y rigurosa para tomar decisiones. La sostenibilidad ya no puede entenderse únicamente desde el cumplimiento normativo; también es una cuestión de competitividad, innovación y adaptación a un entorno cada vez más exigente». Escoda destaca además que la asociación quiere contribuir a acercar estos cambios a las empresas desde una perspectiva eminentemente práctica: «Con Junio Circular queremos ayudar a las empresas a comprender mejor los retos que tienen por delante, anticiparse a los cambios regulatorios y descubrir nuevas herramientas que les permitan ser más competitivas. Nuestro objetivo es traducir cuestiones complejas en información útil para la gestión diaria».

Juan Ramón Escoda, gerente y secretario general de AEMA-RM.

Juan Ramón Escoda, gerente y secretario general de AEMA-RM. / La Opinión

La programación de ‘Junio Circular’, totalmente gratuita previa inscripción, se desarrolla en el marco del convenio suscrito entre AEMA-RM y el Ayuntamiento de Murcia dentro del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024/27, y cuenta con la colaboración de distintas entidades vinculadas al ecosistema empresarial y ambiental.

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