El tejido empresarial se prepara para afrontar los nuevos retos de sostenibilidad
AEMA-RM lanza ‘Junio Circular’, una iniciativa que abordará cuestiones clave como el nuevo Reglamento Europeo de Envases, el greenwashing o la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito empresarial
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia (AEMA-RM) ha presentado ‘Junio Circular’, una programación especial de actividades dirigida a empresas, profesionales y personas emprendedoras con el objetivo de acercar algunos de los principales cambios regulatorios, ambientales y tecnológicos que marcarán los próximos años.
La iniciativa pretende convertir el mes de junio en un espacio de reflexión, aprendizaje y actualización para el tejido empresarial regional, abordando cuestiones de máxima actualidad relacionadas con la economía circular, la sostenibilidad, la regulación ambiental y la innovación.
La programación incluye dos jornadas online y una acción formativa presencial: Nuevo Reglamento Europeo de Envases (12 de junio); Greenwashing y comunicación ambiental empresarial (23 de junio); y Ecodia: Inteligencia Artificial para empresas y emprendedores (30 de junio), que incluirá además un espacio de networking empresarial en el Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIM-M).
Desde AEMA-RM señalan que las empresas se enfrentan actualmente a un escenario marcado por una creciente complejidad regulatoria, nuevas exigencias en materia de sostenibilidad y una acelerada transformación tecnológica que obliga a mantenerse permanentemente actualizado.
En palabras de Juan Ramón Escoda, gerente y secretario general de AEMA-RM: «Las empresas necesitan hoy más que nunca información útil, práctica y rigurosa para tomar decisiones. La sostenibilidad ya no puede entenderse únicamente desde el cumplimiento normativo; también es una cuestión de competitividad, innovación y adaptación a un entorno cada vez más exigente». Escoda destaca además que la asociación quiere contribuir a acercar estos cambios a las empresas desde una perspectiva eminentemente práctica: «Con Junio Circular queremos ayudar a las empresas a comprender mejor los retos que tienen por delante, anticiparse a los cambios regulatorios y descubrir nuevas herramientas que les permitan ser más competitivas. Nuestro objetivo es traducir cuestiones complejas en información útil para la gestión diaria».
La programación de ‘Junio Circular’, totalmente gratuita previa inscripción, se desarrolla en el marco del convenio suscrito entre AEMA-RM y el Ayuntamiento de Murcia dentro del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024/27, y cuenta con la colaboración de distintas entidades vinculadas al ecosistema empresarial y ambiental.
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