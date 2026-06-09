Estas son las tiendas y supermercados que abren hoy, día de la Región de Murcia

El puente al final ha quedado en un solo día festivo, al menos para la mayoría. En cualquier caso, el día de la Región de Murcia es el último no laborable hasta la llegada de las vacaciones o el 15 de agosto -que se celebra la Asunción de la Virgen-.

Si bien han bajado las temperaturas con respecto a cómo estaba la Región hace una semana, el calor ha llegado para quedarse, lo que alarga significativamente la esperada llegada del descanso en el periodo estival.

Este día extra del que gozan única y exclusivamente los murcianos no será habitual porque la gran mayoría de tiendas y supermercados abrirán, aunque con excepciones y matices.

Por si se te ha quemado el arroz y quieres comprobar el horario de tu súper favorito o quieres planificar una escapada de 'shopping' a alguno de los establecimientos del territorio regional, en esta pieza te dejamos toda la información sobre sus horarios de apertura.

Tiendas y centros comerciales abiertos durante el puente de la Región

Buenas noticias para aquellos que planean irse de compras este martes. Los centros comerciales de Murcia -Nueva Condomina, ThaderLa Noria y Atalayas- abrirán de forma habitual. En otras palabras, desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche. En los cuatro casos abrirán tanto las tiendas como la restauración.

Parque Almenara, en Lorca, abrirá también el 9 de junio. En esta línea, Espacio Mediterráneo de Cartagena recibirá al público estos dos días; lo hará, concretamente, de nueve de la mañana a diez de la noche en el caso de los hipermercados y cafeterías; la restauración, en cambio, abrirá desde las doce del mediodía hasta la una de la madrugada; las tiendas tendrán las persianas levantadas de diez de la mañana a diez de la noche.

El centro comercial Dos Mares, de San Javier, también tendrá sus puertas abiertas de par en par este martes. En su caso concreto, los establecimientos estarán desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche y la restauración hasta las once.

Tanto Zara como Stradivarius acogerán al público en este día, sin embargo, lo harán con un horario especial: de 12.00 a 21:00 -su horario habitual es de 10.00 a 21.30-.

El Corte Inglés también abrirá tanto en Cartagena como en Murcia. Lo hará, no obstante, con un horario especial de 11.00 a 21.00.

Otras tiendas de la Región como Mediamarkt o Ikea informan que también abrirán en su horario rutinario durante este puente.

La entrada principal del Centro Comercial 'Nueva Condomina'. / L.O.

Supermercados abiertos durante el puente de la Región

Procrastinar es casi más humano que respirar, y es que cuando miramos al frigorífico cerca de un festivo y vemos que faltan algunas cosas nos recorre por la espina dorsal un escalofrío que introduce la pregunta de qué supermercados abrirán.

Para ti, querido compañero procrastinador, que no cunda el pánico: prácticamente todos los supermercados de la Región abrirán el próximo martes. La excepción común de la regla es el Mercadona que, normalmente, no abre ni domingos ni festivos.

Por su parte, la totalidad de los Carrefour ubicados en el territorio del Levante español acogerán a sus clientes. También se podrán hacer compras en los supermercados Lidl, que están abiertos este martes 9 de junio.

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Al respecto de los puntos de venta de DIA, el martes en su mayoría, pero conviene consultar individualmente cada establecimiento para comprobarlo. De igual forma, abrirán los Aldi.