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Sigue en directo el acto institucional por el Día de la Región de Murcia

La ceremonia conmemora la aprobación del Estatuto de Autonomía el 9 de junio de 1982

Bandera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Bandera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. / L. O.

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La Opinión

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El martes 9 de junio de 2026 se celebra el Día de la Región de Murcia por la aprobación del Estatuto de Autonómia del mismo día en el año 1982. Es uno de los momentos más importantes de cada año para los habitantes de la Región de Murcia.

Desde el Gobierno de la Comunidad se está realizando un acto institucional para reivindicar a un territorio riquísimo en cultura e historia. A continuación, el directo:

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