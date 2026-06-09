El salario, la primera motivación de los murcianos que quieren ser piloto

La profesión de piloto es una de aquellas que durante la infancia suele ser el objetivo de muchos de cara al futuro laboral. Sin embargo, el desconocimiento sobre cómo llegar a ocupar uno de estos puestos suele ser elevado. European Flyers, centro de formación de referencia en el sector de la aviación en España, coincidiendo con la celebración de la selectividad, ha encuestado a murcianos de entre 16 y 29 años para conocer cómo ven hoy esta profesión. El estudio revela un fuerte atractivo de la profesión, pero también una importante falta de información: a 6 de cada 10 murcianos (63%) les atrae la idea de ser piloto, pero el 34,8% no sabe qué hay que estudiar para conseguirlo.

Además, cerca de la mitad (41,3%) desconoce que existe una vía universitaria para llegar a la cabina. Esa vía es el Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo (GyOTA), que combina estudios universitarios con la obtención de las licencias de piloto y que la Universidad Politécnica de Madrid imparte junto a un número reducido de centros de formación de vuelo, entre ellos European Flyers, que lo ofrece desde 2018. La acogida es muy alta: el 67,4% lo considera una opción excelente, un dato que refuerza el potencial de dar a conocer la titulación en la Región de Murcia justo cuando muchos jóvenes deciden su futuro tras la selectividad.

Pese al atractivo de la profesión, el estudio también refleja un notable desconocimiento sobre sus salidas. El 41,3% no conoce otras salidas profesionales más allá de las aerolíneas comerciales, y el 32,6% ignora que los pilotos pueden trabajar en servicios de emergencia (incendios forestales, rescates, sanitarios, etc.).

Luis Miñano Gómez, piloto de transporte de línea aérea y director general de European Flyers, explica: “Los datos muestran que muchos jóvenes siguen asociando la profesión de piloto exclusivamente a aerolíneas comerciales, cuando el abanico de salidas profesionales es mucho más amplio: rescates, extinción de incendios, emergencias sanitarias, transporte especializado, aviación ejecutiva, instrucción, entre otros”.

Entre las motivaciones que despierta la profesión destaca el salario (41,3%), por delante de la vocación (30,4%) y la estabilidad laboral (19,6%); viajar, en cambio, pesa solo un 6,5%.

La empleabilidad, la prioridad al elegir dónde formarse

A la hora de elegir escuela, los murcianos priorizan las colaboraciones con compañías que facilitan la inserción laboral (71,7%), por delante de cualquier otro factor. Formarse como piloto es, además, una inversión, y los murcianos lo tienen presente: el aspecto económico figura entre los factores que valoran, junto con la dificultad de la formación y las opciones de financiación; el inglés, en cambio, queda como una preocupación secundaria.

Al interés de los murcianos se suma una necesidad real del mercado. Según Boeing, uno de los mayores fabricantes de aeronaves, la demanda mundial de viajes aéreos crece a un ritmo superior al de la economía global y se mantiene sólida pese a los vaivenes coyunturales. De hecho, la compañía estima que se necesitarán más de 620.000 pilotos de aquí a 2040.

"Acercar la formación aeronáutica a los jóvenes es clave para que el sector cuente con los profesionales que necesita. En European Flyers lo hacemos mediante colaboraciones con grandes compañías aéreas que permiten a nuestros alumnos incorporarse con rapidez al mercado", concluye Miñano.

Paridad de género y conciencia ambiental

Uno de los datos más llamativos tiene que ver con la igualdad. La aviación ha sido tradicionalmente una profesión asociada al público masculino, pero entre los murcianos de la Región de Murcia el atractivo de la profesión es prácticamente idéntico para ambos sexos: el 63,6% de los hombres y el 62,5% de las mujeres se sienten atraídos por ser piloto.

La sostenibilidad emerge, además, como un factor de decisión clave para este perfil: al 50% el impacto medioambiental ya influye en cómo valora la profesión, y al 67,4% le resultaría más atractiva si avanza hacia modelos más sostenibles.

European Flyers señala que esta generación busca una profesión estable, con futuro y, cada vez más, respetuosa con el medioambiente. Por ese motivo, el centro se ha convertido en el primer centro de formación aeronáutica en España en registrar su huella de carbono ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el sello oficial 'Calculo y reduzco'. La compañía destaca que se trata de un paso con el que quiere acompañar la transición del sector hacia modelos más responsables, y añade que sigue trabajando para liderar la formación aeronáutica ambientalmente respetuosa en España.