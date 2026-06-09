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Este es el estado de las reservas de los embalses de la cuenca del Segura

La cifra se sitúa casi en el doble de la media del año pasado

Embalse del Argos

Embalse del Argos / CHS

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EP

La reserva hídrica de los embalses del Segura ha disminuido levemente un 0,5 por ciento en la última semana, hasta el 59,6% actual, mientras la de los del Júcar se ha reducido siete décimas hasta un 66,5%.

Así lo muestran los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) difundidos este martes y consultados por Europa Press.

En cuanto al Segura, cuenta con 680 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 1.140. Se sitúa casi en el doble de la media del año pasado, que era de 357 hm3, y también de la media de la última década (415 hm3).

Por su parte, los embalses de la cuenca del Júcar tienen en estos momentos 1.894 hm3, cantidad superior a la última semana, de una capacidad total de 2.846. En relación al pasado año, se sitúa por encima de la media de 1.782 hm3 y también es superior a la de la última década (1.539 hm3).

La reserva hídrica española está al 82,4% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.154 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 439 hm3 (el 0,8 % de la capacidad total de los embalses). Las precipitaciones han sido escasas en toda España. La máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia con 32,4 mm (32,4 l/m2).

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