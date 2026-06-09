La Región celebra su día grande reivindicando talento, historia y futuro

En 1982, mientras Naranjito se convertía en símbolo del Mundial de fútbol, ET buscaba el camino de vuelta a casa y los Rolling Stones protagonizaban uno de los conciertos más recordados de la historia del rock en España, la Región de Murcia vivía un acontecimiento decisivo. La aprobación de su Estatuto de Autonomía reconocía su entidad histórica dentro del conjunto del país y abría una nueva etapa de autogobierno. Cuatro décadas después, el Día de la Región vuelve a poner el acento en ese recorrido colectivo, desde las raíces mediterráneas del territorio hasta una identidad marcada por la cultura, el paisaje, la innovación y el talento.

La campaña institucional impulsada con motivo del 9 de junio se articula bajo el lema «Hechos de futuro», una idea que conecta pasado, presente y proyección. El mensaje sitúa a la Región de Murcia como un espacio para disfrutar, invertir y conocer, a partir de una narración construida sobre sus paisajes, sus referentes históricos, sus manifestaciones culturales y los nombres propios que han llevado el nombre de la Comunidad más allá de sus límites.

El relato parte de una Región diversa, reconocible por sus contrastes. Playas, acantilados, montes, bosques, vegas, secanos, frutales, huerta, vergel y desierto componen una geografía plural que aparece como uno de los grandes rasgos distintivos del territorio. La campaña lo presenta como una paleta de colores sin límites, una imagen que resume la variedad natural de una Comunidad en la que conviven el litoral mediterráneo, las zonas agrícolas y los espacios interiores.

La cultura ocupa también un lugar central en esta conmemoración. El recorrido propuesto abarca desde las pinturas rupestres de la Cueva del Arco, en Cieza, hasta la música de Arde Bogotá, en una línea temporal que reúne más de treinta milenios de creación artística. La Región aparece así como un territorio de continuidad cultural, donde la historia remota convive con expresiones contemporáneas vinculadas a la música, la literatura, el cine, el arte o la escena.

Uno de los principales ejes de la campaña es el talento murciano. La propuesta reúne perfiles procedentes de ámbitos muy distintos, con trayectorias reconocidas dentro y fuera de la Comunidad. Carlos Alcaraz figura como uno de los nombres más destacados del deporte regional, campeón del Open de Estados Unidos y número uno del mundo desde el 12 de septiembre de 2022. Desde El Palmar, su trayectoria se incorpora al relato de una Región que vincula esfuerzo, juventud y proyección internacional.

La música tiene también un peso destacado. Arde Bogotá, banda cartagenera de rock alternativo, con ‘Cowboys de la A3’, su segundo álbum de estudio, doble disco de platino en España y nominado a los Premios Grammy Latinos 2023. Junto a ellos se sitúa Viva Suecia, referente del indie español, y Ruth Lorenzo, cantante, compositora y artista escénica con proyección internacional tras su paso por Factor X UK y Eurovisión 2014.

La literatura está representada por nombres como Arturo Pérez-Reverte, escritor, periodista y miembro de la Real Academia Española desde 2003, y María Dueñas, escritora y doctora en Filología Inglesa, reconocida por El tiempo entre costuras. También ocupa un lugar destacado Carmen Conde, poeta, prosista, dramaturga, ensayista y maestra, además de primera académica de número de la Real Academia Española de la lengua.

El deporte suma otra referencia de alcance con Alejandro Valverde, que aparece con 133 victorias como profesional, entre ellas la Vuelta a España de 2009 y el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta de 2018. En el ámbito gastronómico, la campaña incorpora a Pablo González, chef de La Cabaña Buenavista, como el único cocinero de la Región reconocido con dos Estrellas Michelin.

El cine, la medicina y las artes plásticas completan ese mapa de referentes. Paco Rabal es recordado como uno de los grandes actores del cine español, con más de un centenar de películas y galardones como el Goya, la Concha de Plata de San Sebastián y la Palma de Oro de Cannes. Pedro Guillén aparece como especialista y pionero de la traumatología y la medicina deportiva, con cinco patentes internacionales. Cristóbal Gabarrón se incorpora al recorrido como pintor, escultor y creador de proyectos de arte público, con trayectoria en Europa, América y Asia.

La dimensión histórica de la celebración remite al nacimiento autonómico de 1982, pero también a un pasado mucho más amplio. Desde el primer barco fenicio que divisó las costas de la bahía de Mazarrón, la Región de Murcia se presenta como cruce de caminos y culturas del Mediterráneo. Griegos, cartagineses, romanos, godos, bizantinos, andalusíes, aragoneses y castellanos forman parte de una sucesión histórica que ha contribuido a configurar la identidad regional.

Ese recorrido incluye figuras como Aníbal Barca, Teodomiro o Tudmir, Ibn Mardanis, Alfonso X el Sabio, Francisco Salzillo, Antonete Gálvez, Isaac Peral, Juan de la Cierva y Piedad de la Cierva. Sus nombres permiten trazar una panorámica que atraviesa la política, la ciencia, la ingeniería, el arte y la historia, reforzando la idea de una Región construida a partir de aportaciones muy diversas.

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El Día de la Región de Murcia reúne así una narración institucional centrada en hechos de vida, cultura, talento, tradición, sabor, historia y futuro. El 9 de junio se convierte en una fecha para recordar el origen autonómico de 1982 y, al mismo tiempo, para mostrar una Comunidad definida por su diversidad territorial, su memoria mediterránea y los nombres que proyectan su identidad en distintos ámbitos.