El paro de horas extra deja en el aire medio centenar de operaciones esta semana en la Arrixaca

El paro de las horas extra o 'peonadas' que iniciaban este lunes la mayoría de los anestesistas del principal hospital de la Región de Murcia, el Virgen de la Arrixaca, hace peligrar medio centenar de intervenciones en horario de tarde esta primera semana. La protesta en la Arrixaca arranca a medio gas como consecuencia del puente del Día de la Región, que se conmemora este 9 de junio, pero "el daño" que hará a la asistencia es enorme, ya que el centro sanitario de El Palmar es el referente de todas las áreas de salud de la comunidad en multitud de patologías, principalmente las complejas, tal y como señalan profesionales de este hospital.

El plante de los médicos a realizar horas extra arrancó el pasado mes de abril en varios centros sanitarios de Galicia, Navarra y País Vasco, a los que poco a poco se han ido sumando más de un centenar de servicios hospitalarios de otras comunidades autónomas como Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, entre las últimas en adherirse.

Esta es una nueva medida de presión ante el conflicto que hay abierto con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco tras las consecutivas huelgas nacionales, pero también responde a la petición de mejora de las condiciones laborales y retributivas a los respectivos gobiernos regionales, ya que esta cuestión depende directamente de las consejerías autonómicas.

La mayoría de los anestesistas de El Palmar está secundando el paro

En la Región de Murcia el paro de 'peonadas' se inició el pasado 1 de junio en el Hospital Reina Sofía de la capital, concretamente en los servicios de Anestesiología y Cirugía General, y a lo largo de los últimos días se han sumado más de una decena servicios de siete hospitales de la Región de Murcia. Entre ellos se encuentran los equipos de Anestesia, Cirugía General y Urología del Hospital Reina Sofía de Murcia; Anestesia y Radiología del Hospital Virgen de la Arrixaca; Anestesia y Radiología del Hospital Santa Lucía de Cartagena; Anestesia, Cirugía General y Traumatología del Hospital Morales Meseguer; Anestesia del Hospital Rafael Méndez de Lorca; Urología en el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza; y Anestesia en el Hospital de Yecla, según informan desde el sindicato Avanza Médica.

Cirugías complejas y de prolongación

Anestesistas de la Arrixaca reconocen a La Opinión que "el paro en nuestro hospital no es igual al resto, ya que somos centro de referencia de toda la Región y a partir de ahora solo se harán de tardes las cirugías de prolongación", es decir, aquellas complejas que arrancan por la mañana y llegan a ocupar parte de la tarde.

Con motivo del puente de junio, el hospital de El Palmar redujo ayer las intervenciones habituales de cualquier otro lunes. "La programación prevista se ha reducido por el plante de Anestesia, ya que sin ellos no se puede intervenir y son los que paran toda la actividad quirúrgica" que se realiza de tardes, explicaba el jefe de servicio de Cirugía General de la Arrixaca, Pablo Ramírez, quien considera prioritario que se aborde el conflicto para que las consecuencias sobre los usuarios sean las menos posibles.

El Hospital Virgen de la Arrixaca cuenta con 25 quirófanos, los mismos que cuando abrió sus puertas hace más de 50 años, lo que lleva a que semanalmente se programen más de 50 quirófanos de tardes, la mayoría de los cuales se verán afectados por el paro de anestesistas que arrancó ayer y que obligará a reprogramar todas estas intervenciones, según indican fuentes del centro sanitario.

"La Arrixaca no puede parar su actividad quirúrgica de tardes, es algo que no nos podemos permitir, ya que somos el buque insignia de la sanidad murciana y atendemos todos los casos complejos", apunta el docto Ramírez, quien considera que de seguir así la situación y no producirse un acercamiento "quizá sea necesario establecer unos servicios mínimos que nos permitan al menos intervenir lo no demorable".

La Arrixaca cuenta con 25 quirófanos ocupados también en horario vespertino

Las intervenciones se reprogramarán en jornada ordinaria

La Consejería de Salud de la Región de Murcia reconoce que la supresión de la actividad de auto concierto de tardes -que es una actividad voluntaria- por la protesta del personal médico va a suponer la cancelación de quirófanos programados, al igual que sucedió la semana pasada en el Hospital Reina Sofía, aunque no da cifras oficiales e informa de que "las cirugías serán reprogramadas progresivamente en jornada ordinaria, de modo que se readaptará la actividad para que los pacientes sufran las menores consecuencias posibles por esta protesta".

Desde Salud insisten en culpar del conflicto al Ministerio y a Mónica García, llegando a afirmar que "la falta de diálogo e incapacidad de la ministra no solo está provocando unas huelgas que generan aumento de las listas de espera, sino que también va a poner en jaque las medidas que se están desplegando en la Región para reducirlas", sin asumir su parte de responsabilidad, la que corresponde a la propia Consejería, que tiene la potestad de negociar las mejoras laborales, de horario y salariales que exigen los facultativos.

El departamento que dirige Isabel Ayala vuelve a manifestar el interés de la Consejería de Salud por "mantener un diálogo continuo y fluido con los agentes sociales para acercar posturas y escuchar sus necesidades y lamenta el conflicto", aunque aún no se ha citado al comité de huelga de Avanza Médica, que solicitó una reunión a la Consejería el pasado mes de mayo.

También respalda la protesta el Sindicato Médico CESM, cuyos responsables reconocen el "hartazgo" de los profesionales por unas condiciones laborales que no mejoran y "por unas reivindicaciones profesionales que no son atendidas por parte de las administraciones".

Nueva huelga del 15 al 19 de junio De forma paralela al paro de horas extra que han iniciado anestesistas y cirujanos de la Región de Murcia este mes de junio, este mes continúa también la huelga mensual de los médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, una protesta que ya encadena siete paros en el último año y que ha supuesto huelgas semanales cada mes en la comunidad desde el pasado mes de marzo. En este caso, la huelga de médicos de junio, convocada por el Sindicato Médico CESM, tendrá lugar del 15 al 19 de junio "porque el conflicto sigue abierto y seguimos sin respuestas", indican los organizadores. Además, el lunes 15 está prevista una concentración a las 12.00 frente al Ministerio de Sanidad en Madrid.

Isabel Ayala llevará el problema al Interterritorial

La consejera de Salud, Isabel Ayala, anuncia que este miércoles reclamará al Ministerio de Sanidad durante el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "que asuma su responsabilidad sobre el conflicto con los facultativos, que está generando huelgas" y también pedirá que se tomen medidas para paliar el déficit de médicos que existe a nivel nacional, además de soluciones a los problemas de financiación del Sistema Nacional de Salud.

Las consecuencias del malestar de los facultativos "las hemos pagado las comunidades autónomas y los pacientes", afirma Ayala. Mientras, "el conflicto sigue bloqueado, ya que los médicos mantienen su convocatoria de huelga de este mes", añadió. A ello se suman las protestas que los facultativos del Sistema Nacional de Salud han desplegado en los servicios de Anestesiología, que dejan de realizar la actividad extraordinaria voluntaria, las denominadas ‘peonadas’.