Murcia se convierte en epicentro internacional del debate sobre bienestar social, infraestructuras y nuevas métricas para las políticas públicas

Murcia se situará durante los días 11, 12 y 13 de junio en el centro del debate internacional sobre bienestar social, infraestructuras para la vida cotidiana e innovación en la medición del desarrollo económico. La Universidad de Murcia acogerá el I Simposio Internacional “Infraestructuras para la vida cotidiana, bienestar social y nuevas métricas para la toma de decisiones públicas”, una actividad científica de carácter internacional que reunirá en la Región a investigadoras, investigadores, especialistas y representantes institucionales procedentes de distintas universidades y centros de investigación europeos y latinoamericanos.

El encuentro, dirigido por la profesora Gloria Alarcón García, se celebra en el marco de la red internacional EuWIGeN, liderada desde la Universidad de Murcia, y consolida a la Región como un espacio de atracción de conocimiento experto en torno a uno de los grandes debates actuales: cómo las infraestructuras, el urbanismo, los servicios públicos, la movilidad, los cuidados, la salud, el tiempo y los entornos cotidianos influyen en el bienestar real de las personas.

La singularidad del simposio reside en su enfoque innovador. Frente a las visiones tradicionales que analizan las infraestructuras únicamente desde su impacto económico o productivo, esta actividad propone situarlas en el centro de la vida cotidiana y estudiarlas como motores de bienestar, igualdad, sostenibilidad social y generación de riqueza. En un contexto en el que instituciones internacionales como la Comisión Europea, la OCDE, el Banco Mundial o Naciones Unidas impulsan nuevas herramientas para medir el desarrollo más allá de los indicadores macroeconómicos clásicos, Murcia será durante tres días un punto de encuentro para avanzar en nuevas métricas orientadas a la toma de decisiones públicas.

El programa contará con ponencias invitadas, presentación de investigaciones, comunicaciones científicas y sesiones de trabajo vinculadas a futuras líneas de colaboración internacional. Entre las personas participantes se encuentran especialistas de instituciones como Glasgow Caledonian University, Istanbul University, University of Modena and Reggio Emilia, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, el Instituto Politécnico de Porto y otros centros académicos y de investigación.

La actividad comenzará el 10 de junio con una recepción institucional de participantes en el Ayuntamiento de Murcia y continuará los días 11, 12 y 13 en el Campus de la Merced de la Universidad de Murcia. A lo largo del simposio se abordarán cuestiones como los derechos humanos en la vida cotidiana, el urbanismo feminista, las métricas de bienestar objetivo y subjetivo, la relación entre transporte y políticas públicas, los usos del tiempo, las infraestructuras de cuidados, la salud física y mental, la violencia de género, la accesibilidad a los servicios y las desigualdades territoriales y de género.

El simposio reunirá a ponentes y participantes de la Región de Murcia, de otras comunidades autónomas y de distintos países, reforzando la dimensión internacional de una actividad que nace desde Murcia con vocación de continuidad. La Universidad de Murcia, a través de EuWIGeN, aspira así a situarse como referente en un campo emergente que conecta investigación académica, políticas públicas, sostenibilidad social e igualdad.

El encuentro cuenta con el respaldo de entidades académicas, científicas, sociales e institucionales, así como con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Fundación Cajamurcia.

Con esta cita, Murcia no solo acoge un evento científico internacional, sino que se proyecta como un laboratorio de ideas y como un centro de generación de conocimiento para repensar las políticas públicas desde el bienestar de la ciudadanía.