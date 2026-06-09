La mitad de los murcianos no realiza ninguna práctica de autocuidado sexual, según la II edición de la Radiografía del Autocuidado de la Salud en España —un estudio de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP)—, referente al año 2025.

La investigación aclara que, para más inri, este porcentaje se ha incrementado en un 23% desde el último estudio realizado por esta agrupación.

Con respecto a los métodos anticonceptivos, el 20,7% utilizó los masculinos y el 12,7% los femeninos. Destaca también el número de pruebas para detectar enfermedades sexuales: un 7,2%. El 6% se vacuna contra las enfermedades sexuales.

Salud mental

Aunque los datos más destacables son los mencionados sobre la salud sexual de los murcianos, el estudio recoge un significativo conjunto de cifras sobre otros ámbitos de la salud como el estado de la mente.

Las personas de la Región que reciben tratamiento por afecciones de la mente suponen un total del 13,5%; un aumento del 3,7% desde 2024. El 39% reconoce no haber buscado ayuda profesional, pero se lo plantearía si fuera necesario. Por otro lado, un 20% no lo ha considerado ni se lo ha planteado —un aumento del 8,5% frente a la I Radiografía—.

Las preocupaciones más importantes en este ámbito son las siguientes: relaciones familiares o sociales, 72,5%; problemas económicos, 70,1%; trabajo, 61,7%; y el acceso a la vivienda, 52,2%.

Salud bucal, deporte y sueño

El gimnasio se erige como la principal actividad física: el 36% de los murcianos acude a uno. El senderismo y la bici le siguen en la lista de los deportes predilectos (16% y 14%, respectivamente). El 19% hace ejercicio de forma diaria y un 35%, varias veces por semana.

El estudio de ANEFP muestra que solo el 26% reconoce que se cepilla los dientes tres o más veces al día. El 24% admite que lo hace solo una vez.

De acuerdo con los datos, en el territorio del sureste español se duerme bien: un 62% de las personas considera que su calidad de sueño es "buena" o "muy buena", el 34% piensa que es "irregular" y un 6% la ve como "mala".

En cuanto a los temas que más les atormentan para el sueño se encuentran los problemas personales (33%), el trabajo (25,9%) y el calor (19%).

Preocupaciones de futuro y medioambiente

El 81% de los murcianos entiende que el cuidado del medioambiente es "importante" y un 51,7% se siente "bastante" afectado por el cambio climático; el 12,4% no se preocupa por este tema. En este sentido, el 66,1% afirma que recicla.

Por último, más de la mitad de los encuestados (51,8%) tiene una percepción "pesimista" o "muy pesimista" sobre el futuro de la generación más joven en cuanto a oportunidades y calidad de vida, mientras que solo el 15,1% se muestra optimista.

La llegada de la inteligencia artificial al sector sanitario divide a los murcianos: el 71% considera que mejorará los diagnósticos de enfermedades gracias al análisis de datos; el 86% se muestra preocupado por la posibilidad de que las IA tomen decisiones médicas sin supervisión humana.

Trabajo

Con el trabajo se produce una paradoja, y es que el 26,4% de los murcianos se siente satisfecho con su labor, aunque un 40% tiene un nivel de estrés "alto" o "muy alto".

Sobre las oportunidades de desarrollo laboral, el 28,2% de los trabajadores opina que el género no influye nada y un 26,4% que influye mucho.

Percepción sobre el autocuidado

Un 80,9% de los murcianos considera que el autocuidado es "muy importante" para mantener una buena salud. Sin embargo, la falta de tiempo o de recursos económicos son algunas de las principales barreras que encuentran para practicarlo. Según este estudio, un 75,7% considera que su salud es "buena" o "muy buena", y un 69,3% se muestra "satisfecho" o "muy satisfecho" con su vida.

En esta línea, 1 de cada 2 murcianos se realiza chequeos médicos anuales, aunque no tengan síntomas, mientras que 1 de cada 4 acude al médico a revisiones únicamente cuando nota algún síntoma o malestar. Los controles más habituales son analíticas generales (90,6%) y visitas al dentista (59,8%) y al oculista (44%).

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Asimismo, el 22,7% de los murcianos afirma que consulta siempre a profesionales sanitarios cuando tienen dudas sobre medicamentos y productos de autocuidado, mientras que el 31,9% solo lo hace a veces.