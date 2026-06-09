López Miras evoca a Ballesta y a León XIV en un 9J en el que insta a "defender la Región" y el Tajo-Segura como "nuestra fuente de vida"

El Antiguo Mercado Público de La Unión fue escenario este martes de la celebración del acto institucional del Día de la Región, una ceremonia marcada por el recuerdo del fallecido José Ballesta en la que la Comunidad hizo entrega de una veintena de distinciones, entre Medallas de Oro y Diplomas de Servicios Distinguidos, a instituciones y personalidades relevantes de la que el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, tiene claro que sigue siendo «la mejor tierra del mundo».

El acto, que arrancó con el himno de España y la actuación del dúo murciano Maestro Espada, que interpretó el tema ‘Mayos’, contó con la presencia de autoridades civiles y militares, entre ellas la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez; el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas; el coronel jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido Catalán; y el jefe superior de la Policía Nacional, Ignacio Fermín del Olmo; además de diputados nacionales y autonómicos, consejeros del Gobierno regional y alcaldes, de los cuales el anfitrión fue el unionense Joaquín Zapata.

Comienzo del acto institucional celebrado en el Antiguo Mercado Público de La Unión. / Loyola Pérez de Villegas

En su alocución, el presidente de la Comunidad indicó que este martes «nos reunimos para celebrar mucho más que una fecha: nos reunimos para celebrar una forma de ser», al tiempo que resaltó que «hemos de sentirnos muy orgullosos de una historia tan rica en la Región de Murcia como lo fueron un día estas minas, a cuyos pies nos encontramos».

«Nos lo ha recordado el Papa León XIV en su visita a España con sabias palabras: ‘No es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro la que genera estabilidad y prosperidad’», destacó López Miras, que hace unos días estuvo en Madrid y saludó al Santo Padre.

"Vivimos un tiempo en el que corremos el riesgo de normalizar lo que, en realidad, debería parecemos extraordinario", indica el jefe del Ejecutivo regional

A juicio del jefe del Ejecutivo regional, «nuestro presente no nos debe nada a nosotros, nos lo deberá el futuro que seamos capaces de entregar a quienes vengan después. Por eso, por ellos, no debemos desfallecer, y las circunstancias complejas que nos rodean no deben ser, sino motivación para esforzarnos más».

«Decía el alcalde Ballesta que debemos abandonar esa forma de política en la que parece que hablamos idiomas diferentes», precisó Miras, que nombró varias veces al fallecido regidor, distinguido a título póstumo con una de las Medallas de Oro de este año.

En opinión de Miras, «vivimos un tiempo en el que corremos el riesgo de normalizar lo que, en realidad, debería parecemos extraordinario». Al hilo, dijo que «la democracia se sostiene sobre el respeto a los contrapesos que limitan el poder y garantizan las libertades de todos; por eso, resulta preocupante que nos estemos acostumbrando a contemplar que haya quienes desacrediten o incluso ataquen de forma recurrente a instituciones llamadas, precisamente, a ejercer funciones de control, supervisión o fiscalización».

"Se debilita la confianza"

«Cuando desde el poder se transmite la idea de que cualquier resolución judicial adversa, cualquier investigación fiscal, cualquier información periodística crítica o cualquier actuación policial incómoda responde a intereses espurios, se erosiona algo más profundo que una controversia política concreta: se debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones que garantizan el Estado de derecho», aseveró.

La Catedral del Cante en una vista general del escenario instalado con motivo del acto institucional. / Loyola Pérez de Villegas

A juicio de López Miras, «una democracia en la que los ciudadanos dejan de confiar en sus instituciones de control es una democracia que comienza a perder una parte esencial de su fortaleza». Así, «defender esa independencia no es una cuestión ideológica ni partidista; es una exigencia democrática básica y una responsabilidad compartida por todos aquellos que creemos en la vigencia plena del Estado de Derecho». «Por eso, aquí yo lo hago alto y claro», resaltó.

Aprovechó para recordar «una cuestión obvia que establece nuestra Carta Magna: los recursos de todos son de todos». «Cuando se quiere cerrar un Trasvase que es nuestra fuente de vida, no solo se hace daño a la Región o al Levante, se ignora que la Constitución establece el agua como un recurso de todos los españoles», significó.

López Miras verbalizó en su discurso que «defender la Región de Murcia es nuestra obligación y siempre, siempre, nos vamos a poner de parte de lo que piden, reclaman, exigen y necesitan los ciudadanos» de esta autonomía.

La Unión, "ciudad alucinante"

Antes, el primer discurso corrió a cargo del alcalde Zapata. «Vuestro talento y compromiso representan lo mejor de nuestra tierra», dijo a los distinguidos, para, a continuación, pasar a hablar de «la ciudad alucinante», la suya.

"La regeneración de Portmán es una causa de justicia histórica para toda la Región", enfatiza el alcalde Zapata

«En La Unión cabe el mundo entero», enfatizó, para recordar que, durante la Revolución Industrial, numerosas gentes llegadas «de todas partes» contribuyeron a materializar una población «nacida del esfuerzo, el mestizaje y la esperanza». «Por eso La Unión se llama La Unión», remarcó.

El primer edil habló de minería y de cante, saludó a Encarnación Fernández, «aquí presente», y elogió a María Cegarra, «poeta, intelectual, representa a todas las mujeres que abrieron camino donde no existía». Por otro lado, aludió a las «heridas» de su pueblo y remarcó que «la regeneración de la Bahía de Portmán es una causa de justicia histórica para toda la Región».

A continuación tomó la palabra la presidenta de la Asamblea, que instó a los habitantes a sentirse «orgullosos» de su tierra y «ver el alucinante futuro al que avanzamos juntos». «Somos la huerta de Europa, la tierra de los dos mares, turismo, innovación, emprendimiento... pero, sobre todo, somos más de un 1.600.000 personas que llevamos la solidaridad en el ADN», manifestó.

Martínez, que habló de financiación y de agua («debe abordarse como una auténtica cuestión de Estado»), admitió que «vivimos tiempos complejos en los que el ruido parece imponerse» y lamentó la «confrontación permanente», ante la cual abogó por «reivindicar la política útil y la moderación».

Ilusión frente a monotonía

En nombre de todos los premiados, por su parte, tomó la palabra Ricardo Robles, coordinador regional de Trasplantes, que destacó «el trabajo en equipo» que, en su opinión, marca la labor de todos los distinguidos. Reivindicó la «inquietud e ilusión» frente a «los que solo ven monotonía en su trabajo». «Queremos dedicar nuestras Medallas y Diplomas a la generosidad murciana», dijo.

El doctor también habló de su «amigo Pepe», que fue su paciente, el difunto Ballesta, que ha dejado «una huella imborrable». «Es tremendo el dolor y la impotencia que se siente al ver que no es posible resolver el mal de un enfermo que ha puesto toda su confianza en ti», admitió.