ENAE Business School: 38 años formando el talento que impulsa la economía de la Región de Murcia

ENAE Business School lleva 38 años demostrando que la formación tiene valor real cuando se traduce en empleo y crecimiento profesional. Fundada en Murcia, la escuela ha acompañado a miles de profesionales en momentos clave de su carrera: al terminar la universidad, al dar el salto a un puesto de responsabilidad o al querer reinventarse laboralmente.

A lo largo de sus más de tres décadas de actividad, ENAE ha formado a una comunidad de egresados que hoy ocupa posiciones directivas en empresas de la Región y fuera de ella, con una red de contactos y una capacidad de inserción laboral que constituyen dos de los activos más valorados por quienes pasan por sus aulas.

Un modelo centrado en el avance profesional

El modelo formativo de ENAE responde a una lógica sencilla pero exigente: la formación debe tener un impacto. Eso significa programas diseñados con y para las demandas de las empresas, metodologías orientadas a la práctica y un cuerpo docente en el que conviven académicos con profesionales en activo del mundo de los negocios.

El compromiso de ENAE es con la empleabilidad real de sus alumnos. / ENAE

La escuela articula su oferta en torno a áreas estratégicas bajo dos premisas irrenunciables: la especialización y la adopción de la Inteligencia Artificial como el motor principal para preparar a los líderes del mañana.

Dirección y gestión empresarial , con programas MBA y de alta dirección para quienes aspiran a liderar organizaciones.

, con programas y de alta dirección para quienes aspiran a liderar organizaciones. Marketing y tecnología , en respuesta a la transformación de los entornos comerciales.

, en respuesta a la transformación de los entornos comerciales. Comercio internacional y negocios globales, una apuesta que conecta el tejido exportador murciano con los mercados exteriores.

y negocios globales, una apuesta que conecta el tejido exportador murciano con los mercados exteriores. Recursos humanos y gestión del talento, un área en auge ante los retos de retención y liderazgo en las empresas.

y gestión del talento, un área en auge ante los retos de retención y liderazgo en las empresas. Finanzas y contabilidad, con perfiles muy demandados en el mercado laboral actual.

Impacto regional con vocación internacional

En el Día de la Región de Murcia, es inadmisible no subrayar el papel que una institución como ENAE desempeña en el desarrollo económico y social del territorio. Murcia es una región con un tejido productivo dinámico que necesita profesionales cualificados capaces de gestionar la complejidad y competir en entornos globales.

La escuela articula su oferta en torno a la especialización y la adopción de la IA como motor

«Nuestro compromiso es con la empleabilidad real de nuestros alumnos y con el desarrollo de la Región. Llevamos casi cuatro décadas trabajando para que la excelencia académica se traduzca, de forma directa, en progreso, innovación y competitividad para nuestro entorno», destaca Miguel López, Director General de ENAE.

Ese compromiso regional no está reñido con la proyección exterior. ENAE mantiene alianzas con instituciones y empresas internacionales, y sus aulas acogen alumnado procedente de distintos países, lo que enriquece la formación: los estudiantes nacionales se benefician de perspectivas y experiencias de otros mercados, mientras que los internacionales encuentran en Murcia un entorno donde conectar con el tejido empresarial del sureste español y de Europa.

Una red de profesionales que se mide en carreras

Más allá de los programas y los títulos, los exalumnos de ENAE forman una red extensa de profesionales repartidos por empresas de toda España y de otros países. Esa comunidad tiene un efecto concreto: cuando un estudiante empieza su programa, ya tiene acceso a contactos, referencias y oportunidades que de otro modo llevarían años construir.

Conocer a las personas adecuadas puede marcar la diferencia, esa red acumulada durante 38 años es uno de los elementos que los propios alumnos señalan como más útiles al terminar su formación. La escuela también dispone de un servicio de orientación y bolsa de empleo que sigue activo después de la graduación, acompañando al profesional en los cambios que van surgiendo a lo largo de su carrera.

Con el nuevo curso a la vista y las inscripciones abiertas, ENAE es para muchos profesionales murcianos una vía concreta de avanzar en su carrera. 38 años de actividad no garantizan resultados automáticos, pero sí algo que cuesta construir desde cero: un método que ha funcionado, una comunidad consolidada y una trayectoria que las empresas de la Región conocen y valoran.