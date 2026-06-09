Cuarenta y cuatro años de autogobierno en la Región de Murcia

El 9 de junio de 1982 marcó un antes y un después para la Región de Murcia. Ese día se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Estatuto de Autonomía, la norma que hizo posible el autogobierno regional dentro del marco constitucional español. Cuatro décadas después, aquel texto continúa siendo la base institucional sobre la que se articula la vida política y administrativa de la comunidad autónoma.

La aprobación del Estatuto fue el resultado de un proceso de varios años en el que participaron representantes de distintas fuerzas políticas y sociales. El camino comenzó oficialmente el 11 de junio de 1979, cuando el Consejo Regional de Murcia acordó la creación de una comisión encargada de redactar el anteproyecto. En ella estuvieron presentes miembros del PSOE, UCD, PCE, Alianza Popular, el Partido Cantonal y representantes independientes, reflejando el espíritu de consenso que caracterizó la Transición democrática.

Tras varios meses de trabajo, la comisión concluyó el primer borrador en diciembre de 1979. A partir de ese momento se abrió un periodo de participación pública en el que instituciones, organizaciones y ciudadanos pudieron presentar sugerencias y enmiendas. El objetivo era que el futuro Estatuto contara con el mayor respaldo posible antes de iniciar su tramitación definitiva.

Uno de los momentos decisivos llegó el 14 de junio de 1980, cuando el Consejo Regional aprobó la iniciativa autonómica mediante la vía prevista en el artículo 143 de la Constitución. Poco después, numerosos ayuntamientos de la Región respaldaron formalmente el proceso, reforzando el apoyo institucional a la creación de la comunidad autónoma.

El texto siguió evolucionando durante los meses siguientes. En agosto de 1980 se distribuyeron miles de ejemplares del proyecto para facilitar su conocimiento y debate entre partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y administraciones locales. Tras incorporar nuevas aportaciones, se elaboró una versión definitiva que continuó su recorrido parlamentario.

La tramitación en las Cortes Generales culminó en la primavera de 1982. Finalmente, el Estatuto fue aprobado y publicado en el BOE el 9 de junio de ese año. Con ello, la Región de Murcia obtenía un marco jurídico propio para gestionar competencias y desarrollar sus instituciones de autogobierno.

La entrada en vigor del Estatuto fue celebrada pocas semanas después, el 10 de julio de 1982, en un acto institucional celebrado en el Palacio Almudí de Murcia. La ceremonia contó con intervenciones de representantes políticos y actuaciones musicales que simbolizaron el inicio de una nueva etapa para la comunidad. Durante aquel acto, el entonces presidente del Consejo Regional, Andrés Hernández Ros, expresó su confianza en el futuro de la Región, convencido de que comenzaba un periodo de progreso y desarrollo.

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Hoy, cuarenta y cuatro años después de su publicación oficial, el Estatuto de Autonomía sigue representando uno de los hitos más importantes de la historia reciente de la Región de Murcia. Su aprobación consolidó el autogobierno regional y abrió el camino para la construcción de las instituciones que continúan dando servicio a los ciudadanos murcianos.