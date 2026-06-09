Inversión
Conceden a la Región de Murcia más de 23 millones de euros para la Formación Profesional de personas trabajadoras
Del total, 18,7 millones irán destinados a la oferta formativa de trabajadores desempleados, 3,9 millones a trabajadores ocupados y 668.977 euros a acciones del sistema de FP para el empleo de carácter extraordinario
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha concedido a la Región de Murcia 23,3 millones de euros destinados a la Formación Profesional para personas trabajadoras. Así se ha acordado con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional celebrada hoy en la sede del Ministerio, donde se ha aprobado el reparto de 867 millones de euros entre las autonomías para dicho programa.
Del total, la Región de Murcia recibirá 18,7 millones de euros para iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados y 3,9 millones para acciones formativas para trabajadores ocupados.
A ello se suman 668.977 euros para actuaciones extraordinarias del sistema de Formación Profesional para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación, tanto para personas desempleadas como ocupadas. Estas actuaciones tienen como objetivo favorecer la cualificación, recualificación y el desarrollo de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida.
Entre 2021 y 2023, más de 780.000 personas desempleadas y más de 200.000 personas ocupadas han participado en este tipo de acciones formativas en el conjunto de las comunidades autónomas. Gracias a ellas, cerca de 314.000 personas sin empleo se incorporaron al mercado laboral y más de 52.000 personas ocupadas mejoraron su situación profesional.
Con esta nueva inversión, correspondiente al ejercicio 2026, el Ministerio reafirma su compromiso con la Formación Profesional como herramienta para mejorar la cualificación de las personas trabajadoras, responder a las necesidades de los sectores productivos y abrir nuevas oportunidades de empleo y progreso.
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