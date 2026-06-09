La cara B del Día de la Región de Murcia: MC cuestiona esta celebración y denuncia 40 años de agravios a Cartagena

Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC Cartagena) cuestiona en este martes 9 de junio, Día de la Región de Murcia, los motivos que tienen los cartageneros para celebrarlo. La formación política fundada en 2002 denuncia que, tras más de cuatro décadas de autonomía, "Cartagena continúa sufriendo un modelo político que favorece de forma sistemática a Murcia en detrimento del resto del territorio regional".

Jesús Giménez Gallo, portavoz municipal y secretario general de la formación, junto con la vicepresidenta del partido, Esther Guzmán, indican que los grandes proyectos y el dinero siempre acaban en Murcia pese a que, según consideran, "Cartagena reúne las condiciones más adecuadas para acogerlos".

En esta línea, citan como ejemplo al centro de investigación en ciberdefensa CITEC CAETRA y a la inversión destinada al futuro centro de microchips de la Región. En este último caso, se refieren al megacentro de chips ciberseguros que montará la empresa Quantix Edge Security en la capital regional y que generará 793 millones de euros en cinco años, de acuerdo con las estimaciones.

Desde Quantix informaron que la elección de Murcia como sitio ideal para levantar su centro se produjo tras completar un proceso de análisis técnico. En un principio, quince municipios optaron para albergar este sitio.

Por otra parte, MC también ha lamentado la pérdida de conexiones ferroviarias directas con Madrid, el cierre de la línea Cartagena-Albacete y la desaparición del aeropuerto de San Javier.

La formación considera que estos casos reflejan un modelo de gestión que concentra inversiones y organismos en Murcia y reclama una mayor capacidad de decisión para Cartagena sobre los asuntos que afectan a su desarrollo.

Movimiento en redes

Giménez Gallo ha publicado en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter) un vídeo en el que expone las razones por las que, de acuerdo con su criterio, los cartageneros no deben celebrar el día de la Región de Murcia.

Si no eres murciano, no tienes nada que celebrar Jesús Giménez Gallo

En el vídeo se quejan de que el fútbol es cosa de Murcia por el estadio Nueva Condomina y por la construcción de la futura ciudad deportiva. Entienden que Cartagena es el centro militar de la Región y, por eso, se quejan de que el centro de investigación gestionado por el Instituto de Fomento -Caetra- tenga su sede en Murcia.

Argumentan que pese a que la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) existe desde 1998, las inversiones en inteligencia y tecnología se destinan principalmente a la Universidad de Murcia (UMU).

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Concluyen el vídeo afirmando que "si no eres murciano, no tienes nada que celebrar".