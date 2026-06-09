La boca te lía expande sus fronteras fuera de la Región de Murcia para traernos el ‘Disfrute Mundial’

La boca te lía continuará avanzando durante los próximos meses en su estrategia de crecimiento y expansión territorial con la apertura de tres nuevos restaurantes que reforzarán su presencia fuera de la Región de Murcia. Este impulso coincidirá con el lanzamiento, el próximo 11 de junio, de ‘Disfrute Mundial’, la nueva campaña promocional de verano inspirada en los países protagonistas del gran campeonato internacional de fútbol que centrará la atención de millones de aficionados durante las próximas semanas.

La primera de estas aperturas tendrá lugar a principios de agosto en el Centro Comercial Espacio Mediterráneo de Cartagena, bajo régimen de franquicia. Posteriormente, durante el mes de septiembre, la marca desembarcará en Córdoba con un nuevo establecimiento en el Centro Comercial El Tablero y, ya en los primeros meses de 2027, abrirá un restaurante en el Centro Comercial Los Arcos de Sevilla, dentro de la nueva zona de restauración que el complejo está desarrollando.

La expansión de la compañía irá acompañada de una campaña que invitará a los clientes a recorrer gastronómicamente algunos de los países que protagonizarán el verano futbolero. Bajo el concepto ‘Disfrute Mundial’, La boca te lía incorporará tres referencias de edición limitada inspiradas en México, Canadá y Estados Unidos, reinterpretadas bajo el estilo propio de la marca.

La propuesta estará formada por el Bocaburrito, inspirado en uno de los formatos más populares de la gastronomía mexicana; las Canadian Cheese Bacon, una evolución de las icónicas patatas Cheese Bacon de la marca con guiños a sabores característicos de Canadá; y el nuevo Bocaphilly Cheese Melt, una reinterpretación en formato sándwich del clásico Philly Cheesesteak estadounidense. Además, esta última referencia contará con una versión sin gluten para ampliar las opciones disponibles para personas celíacas.

Con esta iniciativa, La boca te lía trasladará a sus restaurantes el espíritu de celebración, diversidad y encuentro asociado a los grandes acontecimientos internacionales mientras continúa llevando su modelo de negocio a nuevos territorios. Una combinación de expansión e innovación que refleja la evolución de una compañía que, coincidiendo con su 15º aniversario, seguirá consolidando su presencia dentro de la restauración organizada española.