Mercado inmobiliario
El 11% de las viviendas en la Región de Murcia se alquilaron en menos de 24 horas
A nivel nacional, el 16% de las viviendas en alquiler desaparecieron del mercado en menos de un día
El 11% de las viviendas en la Región de Murcia que se alquilaron a través de idealista durante el primer trimestre de 2026 lo hicieron en menos de 24 horas.
A nivel nacional, el 16% de las viviendas no llevaba ni 24 horas en el mercado. El ranking de provincias sitúa a Barcelona a la cabeza (34%), seguida de Guipúzcoa (31%), Guadalajara (31%), Tarragona (26%) y Huesca (25%).
En el caso del municipio de Murcia, el dato se reduce al 10%. Las ciudades de San Sebastián, Barcelona y Girona son la que tienen un porcentaje de alquileres exprés más elevado, ya que el 40% de las viviendas que se alquilaron en la capital guipuzcoana no duró siquiera 24 horas, por el 39% de Barcelona y el 33% de Girona.
El alquiler, sin freno
Los últimos datos sobre el precio medio del alquiler lo ubican en los 775 euros. El CEO de Alquiler Seguro, David Caraball advirtió a esta redacción que muchas familias están llegando a unos límites de endeudamiento que ponen en riesgo los gastos básicos que tienen.
En apenas seis años en la Región de Murcia se pagan 224 euros más para alquilar una vivienda. Concretamente, se ha pasado de 551 euros en 2019, a los 775 con los que cerró 2025.
Esto significa que los murcianos tienen que destinar un 28% de sus ingresos netos a la vivienda. Esta cifra se extrae de los últimos datos, referentes al año 2024 y que supuso un incremento de un punto con respecto al 2023.
Sobre la demografía, el perfil de los inquilinos ha aumentado de edad, pasando de 38 años en 2023 a 39 en 2024. La unidad de convivencia se compone por 1,9 personas; cifra que ha permanecido constante entre 2023 y 2024.
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