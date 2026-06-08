Estos son los lugares de Murcia donde se instalarán los radares esta semana

La Policía Local de Murcia ha publicado en sus cuentas oficiales en redes sociales la distribución de los radares para la ciudad de Murcia durante esta semana. Estos controles de velocidad móviles son una práctica habitual de este cuerpo de seguridad para mantener el ordenenlas carreteras.

Estos dispositivos que se distribuyen habitualmente por todas las pedanías de la capital de la Región tienen el objetivo de prevenir. Tal y como explica la policía, el objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos, así como ser prudentes. No obstante, es innegable que la sanción económica ocupa la mayor parte del peso para los conductores.

Como ocurre habitualmente, los radares se instalarán tanto en avenidas como en carreteras. Durante los próximos días podrán verse en zonas como La Arboleja, Santiago y Zaraíche, Alquerías, Guadalupe y Casillas. A continuación se indican las calles concretas en las que se ubicarán estos equipos portátiles.

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Lugares donde se instalará el radar esta semana